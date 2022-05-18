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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عملية جراحية وأمراض متعددة.. تدهور الحالة الصحية لـ فلاديمير بوتين

صدى البلد

استحوذ فلاديمير بوتين على مانشتات الصحف والمواقع الإخبارية ليس فقط للحرب في أوكرانيا ولكن لحالته الصحية التي شهدت تدهورًا كبيرًا وفق التسريبات والتصريحات التي تحاوط الرئيس الروسي قبل أسابيع قليلة.

فقد تتدهور صحة فلاديمير بوتين حيث ورد أن الرئيس الروسي قد أجرى عملية لإزالة السوائل من بطنه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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حيث تمت مشاركة المعلومات على قناة تليجرام التي تدعي أنها مرتبطة بجهاز المخابرات الأجنبية في البلاد. باستخدام اسم المستخدم 'General SVR' ، نشرت القناة العديد من التأكيدات حول صحة بوتين الجسدية والعقلية. وفي أحدث منشور ، صرحت  القناة أن زعيم الكرملين خضع لعملية جراحية لإزالة السوائل من بطنه.

وزعموا أن العملية سارت على ما يرام ودون تعقيدات، ومع ذلك ، وبسبب هذا الإجراء الطبي ، زعمت القناة أن بوتين غاب عن لقاء مقرر مع المسؤولين الحكوميين.

وبحسب القناة ، فقد تم استبدال وجوده بفيديو مسجل مسبقًا، وأضافوا أن شخصية الرئيس تم تصميمها باستخدام رسومات الكمبيوتر وتكنولوجيا Deepfake ، لخداع مسئولي موسكو الذين كان من المفترض أن يشاركوا.

في السابق ، شاركت القناة ادعاءات بأن بوتين يعاني من أمراض متعددة ، بما في ذلك السرطان ومرض باركنسون، وأضافوا في إدعاءاتهم أن بوتين يعاني من "اضطراب فصامي عاطفي" ، وهي حالة تسبب أعراض الفصام ، بما في ذلك الهلوسة والهوس.

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ومع ذلك ، فإن هذا الإجراء الذي تم إجراؤه الأسبوع الماضي ، على حد قولهم ، لا علاقة له بسرطانه، وزعمت القناة أن بوتين سيخضع لعملية جراحية منفصلة أخرى تتعلق بالمرض.

وذكرت القناة في منشور لها:"في ليلة الخميس 12 مايو إلى الجمعة 13 مايو ، خضع بوتين لعملية جراحية لإزالة السوائل من بطنه، سارت العملية بشكل جيد دون مضاعفات".
 

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