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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تعتزم تخفيف بعض العقوبات على فنزويلا في مجال الطاقة

واشنطن
واشنطن

 أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتزامها تخفيف بعض العقوبات على فنزويلا في مجال الطاقة لتشجيع المباحثات السياسية الدائرة بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة.
وصرّح مسؤولان بالإدارة الأمريكية، لشبكة "سي إن إن"، اليوم الثلاثاء، بأن الخطوة الأولى المعلنة اليوم ستسمح لشركة تشيفرون، التي تعد آخر شركة نفطية أمريكية ما زالت تعمل في فنزويلا، بالتفاوض بشأن الترخيص مع شركة "بي دي في إس إيه" النفطية المملوكة للحكومة الفنزويلية لمواصلة عملياتها في الدولة اللاتينية.
وتتفاوض الولايات المتحدة منذ شهور مع الحكومة الفنزويلية والإدارة المؤقتة لزعيم المعارضة خوان جوايدو بشأن الاتجاه نحو تسوية سياسية بعد الفوز، المُختَلَف عليه، لمادورو في الانتخابات التي جرت في عام 2019، التي لم تعترف الولايات المتحدة بشرعيتها.
ونوه المسئولان إلى أن واشنطن سعت إلى إيجاد سبل للسماح لفنزويلا بالبدء في إنتاج المزيد من النفط وبيعه في السوق العالمي؛ مما يقلل من تبعية العالم لروسيا في الحصول على الطاقة.
وشدد المسئولان على أن أي تخفيف للعقوبات لن يحدث إلا مع مواصلة مادورو عقد محادثات حقيقية مع المعارضة.
 

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