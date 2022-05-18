أخبار الرياضة| الزمالك يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين.. وموعد نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة.

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني ورينجرز الأسكتلندي، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2022.

هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالإنسحاب من الدوري المصري هذا العام، في حالة عدم نقل مبارياته خارج ملعب ستاد القاهرة.

علّق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على هزيمة القلعة البيضاء من طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري.

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن الفريق لن يستسلم أبداً للتتويج ببطولة البريميرليج هذا العام.

أكد فلوران إبينجي، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، إن مواجهة الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا غير عادلة، وأن الفريق المغربي سيتميز بتواجد جماهيره بشكل أكبر في اللقاء.

واصل فريق ليفربول، ملاحقة نظيره مانشستر سيتي على صراع التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي، بعد ما نجح في الفوز بهدفين لهدف على ساوثهامبتون، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من البريميرليج.

قال وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، إن هناك علامات استفهام عديدة على أداء لاعبي الفريق الأبيض، وكذلك البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق، الذي يقود المهمة كتجربة وليس للمنافسة على اللقب.