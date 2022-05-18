أخبار الرياضة| الزمالك يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين.. وموعد نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:.
وقف مستحقات اللاعبين.. مرتضى منصور: عدم خوض مباريات الزمالك على استاد القاهرة
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة.
موعد نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني ورينجرز الأسكتلندي، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2022.
بعد الخسارة من طلائع الجيش.. مرتضى منصور يُهدد بانسحاب الزمالك من الدوري
هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالإنسحاب من الدوري المصري هذا العام، في حالة عدم نقل مبارياته خارج ملعب ستاد القاهرة.
مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً
علّق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على هزيمة القلعة البيضاء من طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري.
كلوب عن التتويج بالدوري الإنجليزي: لن نستسلم أبدا
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن الفريق لن يستسلم أبداً للتتويج ببطولة البريميرليج هذا العام.
فلوران إبينجي مدرب نهضة بركان: مواجهة الأهلي ضد الوداد بالمغرب غير عادلة
أكد فلوران إبينجي، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، إن مواجهة الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا غير عادلة، وأن الفريق المغربي سيتميز بتواجد جماهيره بشكل أكبر في اللقاء.
محمد صلاح على بُعد خطوة من الحلم.. سيناريو تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي
واصل فريق ليفربول، ملاحقة نظيره مانشستر سيتي على صراع التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي، بعد ما نجح في الفوز بهدفين لهدف على ساوثهامبتون، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من البريميرليج.
وليد صلاح عبد اللطيف: 5 لاعبين يستحقون الرحيل عن الزمالك
قال وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، إن هناك علامات استفهام عديدة على أداء لاعبي الفريق الأبيض، وكذلك البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق، الذي يقود المهمة كتجربة وليس للمنافسة على اللقب.