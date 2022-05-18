ميتا: تزايد عدد منشورات العنف على "فيسبوك" لأكثر من 20 مليون منشور

أزالت شركة ميتا Meta، المالكة لموقع فيسبوك Facebook، منشورات “المحتوي العنيف” من منصتها الاجتماعية، والتي تزايدت بمقدار الضعف خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالأعوام الماضية.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية “ميتا”، في تقريرها السنوي، أنه في بداية العام الجاري 2022، حذفت حوالي 21.7 مليون “منشور عنيف”، نظرا لأنها تخرق قواعد المنصة حول العنف أو التحريض عليه، وازدادت هذه النسبة بحوالي 12.4 مليون في الفترة الأخيرة.

ميتا تضاعف كمية المحتوى العنيف الذي تقوم بمسحه من فيسبوك

وقالت مالكة “فيسبوك” في تقرير مكتوب، عن تطبيق معايير المجتمع إنها قامت بمسح 98% من المنشورات بدون أن يبلغ أحد عنها ويرجع ذلك إلى التوسع في تقنية الكشف الاستباقي لدى الشركة للحفاظ على القيم المتعلقة بـ “فيسبوك”، وفقا لما ذكره موقع Engadget التقني.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، يأتي التقرير في وقت تتسلط فيه الأضواء على ميتا بسبب بطء استجابتها بعد إطلاق النار الجماعي الأخير بـ بوفالو في نيويورك، حيث تزايدت الفيديوهات والبث المباشر الخاص بحادثة إطلاق النار التي تم تداولها على فيسبوك.

وفي الوقت نفسه، تمت مشاركة نسخة واحدة فقط على فيسبوك متعلقة بالحادث أكثر من 46 ألف مرة، وتمت إزالتها بعد أكثر من نشرها ب 9 ساعات.

وقال أحد المسئولين بشركة ميتا: "إن أحد التحديات التي نراها من خلال أحداث كهذه هو إنشاء الأشخاص محتوى جديدًا وإصدارات جديدة وروابط خارجية جديدة لمحاولة التهرب من سياساتنا".

وأضاف :"كما هو الحال في أي حادث، سنستمر في التعلم لتحسين عملياتنا وتحسين أنظمتنا للتأكد من أنه يمكننا إزالة المحتوى المخالف بسرعة أكبر في المستقبل"

وجدير بالذكر أن ميتا نشرت أيضا بعض الإحصائيات حول المحتوى الذي تحذفه عن طريق الخطأ بالنسبة للمحتوى العنيف، قالت الشركة إنها استعادت 756 ألف منشور على فيسبوك مسحتها بالخطأ.