خاص| مهاجم الوداد السابق: الأهلي يستطيع الفوز خارج مصر وداخلها بكل سهولة

أكد هشام جويعة، مهاجم نادي الوداد السابق، أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، لم يظلم الأهلي في ملعب نهائي بطولة إفريقيا مشيراً إلى أن موهبة الفريق الأحمر يعجبه أداءه.

وقال جويعة في تصريحات خاصة لصدى البلد: “المباراة صعبة للغاية بين فريقي الأهلي والوداد، تبدو الحظوظ متساوية للفريقين”.

وتابع: “النادي الأهلي أصبح ليس قوي مثل السنوات الماضية لكن لابد من الحذر من لاعبيه، لأنه لديه تاريخ كبير للغاية”.

وأضاف: “الركراكي أضاف القوة الفنية لفريق الوداد، والفريق الفترة الماضية أصبح رائع وهو المرشح بالنسبة لي للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا”.

وعن أزمة ملعب نهائي إفريقيا: “أنا أرى أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ”كاف" لم يظلم النادي الأهلي على الإطلاق".

وأكمل: “الإتحاد الإفريقي قد أعلن في وقت سابق عن من لديه رغبة في الترشح فليقدم الطلب، والإتحاد المصري لم يفعل ذلك، بينما الإتحاد المغربي فعل ذلك واستحق الفوز بتنظيم نهائي البطولة”.

وعن لاعبي الأهلي قال: “لاعبي الأهلي لديهم خبرات عديدة في بطولة إفريقيا، ويستطيعون الفوز خارج مصر وداخلها بكل سهولة”.

الأهلي لديه أحمد عبد القادر، فهو موهبة رائعة

واستطرد: “الأهلي لديه أحمد عبد القادر، فهو موهبة رائعة ويعجبني أدائه حيث يستطيع ربط الخطوط واللعب بشكل رائع فهو يمتلك مهارات قوية، ولابد من مراقبة بشكل جيد، حتى يتم منعه من تسجيل الأهداف”.

واختتم: “المباراة ستكون قوية والجاهز فنياً ومن لديه حظوظ أكثر هو من سيفوز في النهاية، وننتظر جمهور مصر الشقيق على ملعب مركب محمد الخامس، في بلدهم الثاني المغرب”.

يذكر أن النادي الأهلي سيواجه نظيره الوداد المغربي، على ملعب مركب محمد الخامس، في تمام الساعة التاسعة مساء، من يوم 30 مايو القادم، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.