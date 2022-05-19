أخبار التعليم| ‎افتتاح النسخة الأولى لمؤتمر مايكروسوفت للتعليم العالي.. لا صحة لشائعة كله ناجح بالقانون بامتحانات الأول والثاني الثانوي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المُستوى السابق، والذين لم يقدموا أوراقهم من قبل، والطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة)، استعدادًا لإجراء امتحانات تحديد المُستوى لهم.



تسعى جامعة عين شمس دائما إلى تنفيذ استراتيجية لتقديم خدمات متميزة بمعايير دولية معترف بها، مع الحرص على الشفافية في القيم والمعتقدات والإجراءات لخلق مناخ مناسب للإبداع والابتكار.

تسعي جامعة حلوان إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقديم يد العون لها فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

نظمت إدارة الوافدين بجامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور أحمد أنور العدل، المشرف العام على إدارة الوافدين، وسحر محمد العراقى، مدير إدارة الوافدين، زيارة إلى دولة الكويت بغرض التسويق للجامعة وكلياتها وبرامجها المميزة.

شهد الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ورئيس لجنة تحكيم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين علي مستوى الجامعات المصرية، اختبارات المرحلة النهائية للمسابقة والتي تستضيفها جامعة الفيوم، بحضور أعضاء لجنة التحكيم الدكتور محمد خفاجي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورغادة وفيق، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد السيد عبد الصادق، الأستاذ بجامعة جنوب الوادي، والدكتور رشدي العدوي، منسق الأنشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ، والدكتور وائل طوبار، منسق الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم، والطلاب المشاركين بالمرحلة الختامية والبالغ عددهم 14 طالبا وطالبة ممثلين لـ 11 جامعة مصرية وذلك صباح اليوم الأربعاء 18مايو 2022 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك اهتماما كبيرا بفكرة مكافحة الغش في الامتحانات بإجراءات حاسمة دون أي تهاون في التعامل مع كل من يغش او يساعد في الغش في الامتحانات ، او يصور و ينشر اسئلة الامتحانات.

عُقد صباح اليوم الأربعاء النسخة الأولى لمؤتمر مايكروسوفت السنوي للتعليم العالي،تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والذى يُعقد بالتعاون بين وحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي وشركة مايكروسوفت العالمية، وذلك تحت إشراف هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والمهندس ناصر الأمير المدير التنفيذى لمشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات (ICTP)، وبحضور أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، و محمد أبوزيد وكيل الوزارة لشئون قطاع مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة.

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة مجهولة المصدر تحمل انباء تزعم صدور قرار بنجاح جميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بـ "قوة القانون" وعدم عقد امتحانات دور ثاني لاي طالب هذا العام ، نظرا لان المدارس الثانوية ستكون مشغولة في عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 .