لـ أهالي بحري.. مزاد سيارات حكومي جديد

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن موعد انعقاد مزاد جديد للسيارات تابع لجهات ونيابات في الإسكندرية والبحيرة ومطروح .

واضافت هيئة الخدمات الحكومية ، ان مزاد نيابات في الاسكندرية والبحيرة ومطروح ، ينطلق في 31 مايو ويضم سيارات وموتوسيكلات مختلفة.

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، أنه من ضمن سيارات المزاد الجديد ، تاتى سيارات قسم شرطة كرموز ومديرية الاصلاح الزراعي في اسكندرية ، وهى ميكروباص سنجاهي ، و لادا تاكسي استيشن ، و لادا تاكسي سيدان ، و ايسوزو بيك أب ، و توك توك باجاج .

أما سيارات مركز شرطة أبوحمص المشاركة فى المزاد الجديد ، ستضم مازدا بيك أب ، و نيسان بيك أب ، و شاهين ، و هيونداي ، و ايسوزو ثلاثة أرباع النقل ، و داتسون بيك أب ، و مازدا ، و شيفروليه الدبابة ، و سوزوكي فان ، و لادا ملاكي 1995 ، و هيونداي ملاكي ، و مرسيدس ملاكي ، و دايو ، و شيفروليه أوبترا ، و نصر 128 1972 ، و دايو نوبيرا ، و ميتسوبيشي ، و بيدفورد بيك أب ، و أوبل ، و هيونداي H1 ، و عدد كبير من الموتوسيكلات والتكاتك.

وتاتى سيارات محافظة مركز شرطة أدكو ، ايسوزو بيك أب ، و مازدا بيك أب ، و نصر ريجاتا 1985 ، و سكودا ، و جيب شيروكي 2010 ، و سوزوكي فان ، و هيونداي النترا ، و تويوتا كورولا ، و لادا ملاكي ، و سوزوكي ملاكي ، و كيا ، و دايو ، و جيب ، و نصر 128 1991 ، و جيب شيروكي ، و ميتسوبيشي لانسر 2012 ، و شاهين ، و شيفروليه أوبترا ، و أودي ، و فيات نصر 127 ، و فيات 124 ، و شاهين 2008 ، و هوندا.

كما ضم مزاد السيارات الجديد مركبات قسم سيارات شرطة الحمام بمطروح ، وهى كيا ملاكي ، و لادا ملاكي ، و تويوتا كورولا ، و سوزوكي فيتارا ، و تويوتا SUV 2006 ، و دايو نوبيرا ، و هيونداي أكسيل ، و سوزوكي فان ، و ميتسوبيشي لانسر ، و BMW 518 i ، و عدد من سيارات تويوتا لاندكروزر بيك أب وSUV ، و نيسان صني ، و مرسيدس فان ، و فيات 128 ، و هيونداي أفانتي ، و هيونداي فيرنا ، و دايو جوليت ، و هيونداي النترا ، و ميتسوبيشي SUV ، و دايو نوبيرا ، و دايو لانوس ، و BMWكوبيه ، و شيفروليه SUV ، و طرازات بيك أب متنوعة.

ويبلغ تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه يدفع منها 30% فور رسو المزاد والباقي خلال 15 يوم من المزاد، وسيقام المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم الساعة 12 ظهراً ، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر هيئة الخدمات الحكومية في 7 شارع محمد حامد فهمي الدقي.

وسيكون البيع بدون عمولة وشراء كراسة الشروط شرط لدخول المزاد والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها.