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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لـ أهالي بحري.. مزاد سيارات حكومي جديد

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن موعد انعقاد مزاد جديد للسيارات تابع لجهات ونيابات في الإسكندرية والبحيرة ومطروح .

 

واضافت هيئة الخدمات الحكومية ، ان مزاد نيابات في الاسكندرية والبحيرة ومطروح ، ينطلق في 31 مايو ويضم سيارات وموتوسيكلات مختلفة. 

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، أنه من ضمن  سيارات المزاد الجديد ، تاتى سيارات قسم شرطة كرموز ومديرية الاصلاح الزراعي في اسكندرية ، وهى ميكروباص سنجاهي ، و لادا تاكسي استيشن ، و لادا تاكسي سيدان ، و ايسوزو بيك أب ، و توك توك باجاج .

أما سيارات مركز شرطة أبوحمص المشاركة فى المزاد الجديد ، ستضم مازدا بيك أب ، و نيسان بيك أب ، و شاهين  ، و هيونداي  ، و ايسوزو ثلاثة أرباع النقل ، و داتسون بيك أب ، و مازدا ، و شيفروليه الدبابة ، و سوزوكي فان ، و لادا ملاكي 1995 ، و هيونداي ملاكي ، و مرسيدس ملاكي  ، و دايو ، و شيفروليه أوبترا ، و نصر 128 1972  ، و دايو نوبيرا ، و ميتسوبيشي ، و بيدفورد بيك أب ، و أوبل ، و هيونداي H1 ، و عدد كبير من الموتوسيكلات والتكاتك.

وتاتى سيارات محافظة مركز شرطة أدكو ، ايسوزو بيك أب ، و مازدا بيك أب ، و نصر ريجاتا 1985 ، و سكودا ، و جيب شيروكي 2010 ، و سوزوكي فان ، و هيونداي النترا ، و تويوتا كورولا  ، و لادا ملاكي ، و سوزوكي ملاكي ، و كيا  ، و دايو ، و جيب ، و نصر 128 1991 ، و جيب شيروكي ، و ميتسوبيشي لانسر 2012 ، و شاهين ، و شيفروليه أوبترا ، و أودي ، و فيات نصر 127 ، و فيات 124 ، و شاهين 2008 ، و هوندا.       

        

كما ضم مزاد السيارات الجديد مركبات قسم سيارات شرطة الحمام بمطروح ، وهى كيا ملاكي ، و لادا ملاكي ، و تويوتا كورولا ، و سوزوكي فيتارا ، و تويوتا SUV 2006 ، و دايو نوبيرا ، و هيونداي أكسيل ، و سوزوكي فان ، و ميتسوبيشي لانسر ، و BMW 518 i ، و عدد من سيارات تويوتا لاندكروزر بيك أب وSUV ، و نيسان صني ، و مرسيدس فان ، و فيات 128 ، و هيونداي أفانتي ، و هيونداي فيرنا ، و دايو جوليت ، و هيونداي النترا  ، و ميتسوبيشي SUV ، و دايو نوبيرا ، و دايو لانوس ، و BMWكوبيه ، و شيفروليه SUV ، و طرازات بيك أب متنوعة.

ويبلغ تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه يدفع منها 30% فور رسو المزاد والباقي خلال 15 يوم من المزاد، وسيقام المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم الساعة 12 ظهراً ، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر هيئة الخدمات الحكومية في 7 شارع محمد حامد فهمي الدقي. 

وسيكون البيع بدون عمولة وشراء كراسة الشروط شرط لدخول المزاد والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها.

وزارة المالية الاسكندرية BMW شيفروليه هيونداى النترا هيئة الخدمات الحكومية مزاد سيارات

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