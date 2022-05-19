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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. أرامكو توقع مذكرة تفاهم لتطوير إنتاج التمور والصناعات الغذائية التحويلية

ارشيفي
ارشيفي

وقعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم لمبادرة تطوير إنتاج التمور والصناعات الغذائية التحويلية بمحافظة الأحساء مع جمعية النخلة التعاونية.

وتسعى المبادرة لرفع الكفاءة الزراعية، وتحسين مهارات المزارعين، وإكسابهم المعارف الحديثة في الإنتاج الزراعي، والعمل على رفع مستوى التعبئة النموذجية للصناعات التحويلية لمشتقات التمر.

كما تتضمن في مرحلتها الأولى تجهيز وتشغيل مصنع الجمعية القائم، الذي يشمل إنتاج وتغليف وتسويق المنتجات، ومساعدة 200 من المستفيدين من ذوي الدخل المحدود في المحافظة بشكل مباشر.

من جهته، أوضح النائب الأعلى لرئيس أرامكو لقطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة، نبيل الجامع، أن المبادرة تأتي انسجامًا مع الأهداف الوطنية الطموحة وبرنامج صنع في السعودية بهدف تحقيق نهضةٍ صناعيةٍ طموحة وتوفير فرص وظيفية للمواطنين.

وأضاف أن هذه الشراكة تهدف إلى تطوير مشاريع مستدامة تساعد المجتمعات المحلية على الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

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