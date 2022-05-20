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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا تنعى سمير صبري: هتوحشني يا أغلى الناس

صدى البلد

نعت الفنانة يسرا، الراحل سمير صبري، الذى توفي عن عمر ناهز الـ 86 عاما خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وكتبت يسرا: " إنا لله وإنا إليه راجعون فقدت صديقي وأخويا وحبيبي وسندي القدير سمير صبري.. إحنا فقدنا قيمة فنية وإجتماعية عظيمة ولن تعوض... هتوحشني يا أغلى الناس.. ربنا يرحمك و يسكنك فسيح جناته ".

 

وتوفى سمير صبري، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.


يذكر أن آخر أعمال سمير صبري مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام  آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.

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