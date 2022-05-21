عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. وعكة صحية مفاجئة لمدرب الوداد المغربي

وليد الركراكي المدير
وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد المغربي

أكد تقرير صحفي، أن وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد المغربي تعرض لوعكة صحية مفاجئة، قبل أيام من مواجهة الأهلي المقرر لها 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وذكرت إذاعة “راديو مارس”، أن وليد الركراكي غاب عن قيادة مران الوداد أمس الجمعة، بسبب وعكة صحية مفاجئة.

تذاكر مجانية.. الاتحاد المغربي يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي في النهائي الإفريقي

15 ألف جنيه لليوم الواحد.. برنامج سفر لمشجعي الأهلي لحضور مباراة الوداد

ولم تكشف الإذاعة المغربية أي تفاصيل حول الحالة الصحية لـ وليد الركراكي.

 

الأهلي ضد الوداد:
 

حجز الأهلي مقعده في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التفوق على شباب بلوزداد في الدور نصف النهائي 6- 2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي اكتسح شباب برباعية نظيفة في لقاء الذهاب على استاد السلام، بينما تعادل 2-2 في مباراة الإياب على ملعب 5 جويلية.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على الوداد، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، بينما يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني بـ 5 ألقاب لكل فريق.

وكان الوداد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التغلب على بترو أتلتيكو 4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وحاول الأهلي في الأيام الماضية، نقل نهائي على ملعب محايد، واستمر في متابعة شكواه المقدمة لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس"، بخصوص أزمة هذا الملعب.

الوداد الأهلى نهائى دورى أبطال إفريقيا وليد الركراكي الأهلي ضد الوداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

ترشيحاتنا

تأجيل أولى جلسات حمزة زوبع و16 آخرين في قضية اللجنة الإعلامية للإخوان

مستقبل وطن يوزع أدوات مدرسية وكمامات على طلاب الإعدادية قبل دخول الامتحانات

من بينها لبنان وتركيا.. السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى 16 دولة

تأكد غياب حمزة المثلوثي عن الزمالك أمام أسوان في نصف نهائي الكأس

قبل مواجهة الأهلي.. وعكة صحية مفاجئة لمدرب الوداد المغربي

21 يونيو.. الحكم في استئناف مرتضي منصور على حبسه سنة في دعوى سب الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهضبة يتصدر الترند بـ اللي يمشي يمشي ..53 أغنية جمعته مع تامر حسين

52 عاما من الغموض.. جدري القرود يرعب العالم والصحة تنفي وجود إصابات بمصر

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

فيديو

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

البلالين اللي نفختهم فى حياتى.. محمد رمضان ينتقد بشرى بعد سخريتها منه

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ