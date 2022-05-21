قبل مواجهة الأهلي.. وعكة صحية مفاجئة لمدرب الوداد المغربي

أكد تقرير صحفي، أن وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد المغربي تعرض لوعكة صحية مفاجئة، قبل أيام من مواجهة الأهلي المقرر لها 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت إذاعة “راديو مارس”، أن وليد الركراكي غاب عن قيادة مران الوداد أمس الجمعة، بسبب وعكة صحية مفاجئة.

ولم تكشف الإذاعة المغربية أي تفاصيل حول الحالة الصحية لـ وليد الركراكي.

الأهلي ضد الوداد:



حجز الأهلي مقعده في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التفوق على شباب بلوزداد في الدور نصف النهائي 6- 2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي اكتسح شباب برباعية نظيفة في لقاء الذهاب على استاد السلام، بينما تعادل 2-2 في مباراة الإياب على ملعب 5 جويلية.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على الوداد، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، بينما يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني بـ 5 ألقاب لكل فريق.

وكان الوداد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التغلب على بترو أتلتيكو 4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وحاول الأهلي في الأيام الماضية، نقل نهائي على ملعب محايد، واستمر في متابعة شكواه المقدمة لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس"، بخصوص أزمة هذا الملعب.