ظاهرة فلكية جديدة.. القمر يقترن بكوكب زحل في مشهد بديع طوال الليل

تشهد سماء مصر اليوم ظاهرة فلكية جديدة، حين يقترن القمر مع كوكب زحل في ظاهرة فلكية، يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن القمر يقترن مع كوكب زحل حيث نراهما متجاوران في السماء اليوم الأحد الموافق 22 مايو.

وأشار الدكتور تادرس أننا نشاهد القمر وكوكب زحل فى يوم الاحد فى حالة اقتران منذ شروقهما معا بعد منتصف الليل بنصف ساعة تقريبا إلى ان يختفيا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.



ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة ظاهرة اقتران القمر مع كوكب زحل، فأن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار الدكتور أشرف تادرس، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.