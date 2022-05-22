عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وزيرة الصناعة ونجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف حبيبة سامر ومحمد حسين

صدى البلد

شارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام والشخصيات العامة في الإحتفال بزفاف

 

 حبيبة كريمة د.سامر يوسف وحرمه رباب عبد العاطي مهندسة الديكور ومنظمة المراسم والمؤتمرات الوطنية على العريس الدكتور محمد حسين وذلك داخل فندق الماسة بمدينة نصر.


كان ابرز الحضور د.نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة و اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر وحرمه ،والمستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف وحرمه .


ومن نجوم كرة القدم حضر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وحرمه ،كابتن أحمد شوبير وحرمه، كابتن مصطفى عبده وابنتيه منة ومنار وكابتن وكابتن مدحت رمضان وحرمة د.هالة فوزي.

كما تواجد من نجوم الفن أمير الغناء العربي هاني شاكر  وحرمه نهلة ولطيفة ونبيلة عبيد ، فيفي عبده ،سوزان نجم الدين، المنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر واميرة حسن مختار كريمة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي .. بالإضافة إلى الإعلاميات هالة سرحان ،منى رجب ،سهير شلبي وهويدا بهجت وسهير جودة ودعاء عامر ودعاء فاروق  .. بالإضافة إلى عدد من زوجات الوزراء والسفراء وقيادات العمل المدني والتطوعي منهن سامية ابو الفتوح وحنان السلاب وفاطمة براده .. وغيرهن.

 


تألقت العروس بفستان زفاف لمصمم الأزياء العالمى هاني البحيري وأحيا الحفل النجم تامر حسني والمطرب الشعبي محمود الليثي.

وكان قد عقد القران منذ أيام الشيخ خالد الجندي وقدم الشيخ رمضان عبد المعز كلمة عن قدسية الزواج ووقع علي عقد القران كابتن محمود الخطيب.

 

 

الكابتن محمود الخطيب احمد شوبير وزير الصناعه اعمال محمد امين حبيبة سامر الدكتور محمد حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

ترشيحاتنا

هاتوا حق مروة.. رجل يعتدي بوحشية على زوجته ويصيبها بجروح في رأسها

أيقونة بورشه "911" تتحول إلى وحش الطرق الوعرة .. صور

احذري.. تناول الشاي بلبن يسبب الإجهاض

المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 24 مليار جنيه ..اليوم

اليونان تعلن عن أول حالة إصابة محتملة بـ جدري القرود

نجوم إسبانيا يهيمنون على جوائز بطولة الفرات الدولية للبادل بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصاب جدري القرود يمكنه نقل العدوى لمدة شهر

عقد قران ابنة مدحت العدل.. صور

أكلات سريعة التحضير في المنزل.. المكرونة والبطاطس المهروسة أبرزها

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

فيديو

أصاب 4 بسيارته والنيابة تطلب تحليل مخدرات.. مصطفى هريدي: ماكنش قصدي أخبطهم

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

15 لـ 18 ألف جنيه.. تكلفة حضور مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي..فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ