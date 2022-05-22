وزيرة الصناعة ونجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف حبيبة سامر ومحمد حسين

شارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام والشخصيات العامة في الإحتفال بزفاف

حبيبة كريمة د.سامر يوسف وحرمه رباب عبد العاطي مهندسة الديكور ومنظمة المراسم والمؤتمرات الوطنية على العريس الدكتور محمد حسين وذلك داخل فندق الماسة بمدينة نصر.



كان ابرز الحضور د.نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة و اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر وحرمه ،والمستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف وحرمه .



ومن نجوم كرة القدم حضر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وحرمه ،كابتن أحمد شوبير وحرمه، كابتن مصطفى عبده وابنتيه منة ومنار وكابتن وكابتن مدحت رمضان وحرمة د.هالة فوزي.

كما تواجد من نجوم الفن أمير الغناء العربي هاني شاكر وحرمه نهلة ولطيفة ونبيلة عبيد ، فيفي عبده ،سوزان نجم الدين، المنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر واميرة حسن مختار كريمة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي .. بالإضافة إلى الإعلاميات هالة سرحان ،منى رجب ،سهير شلبي وهويدا بهجت وسهير جودة ودعاء عامر ودعاء فاروق .. بالإضافة إلى عدد من زوجات الوزراء والسفراء وقيادات العمل المدني والتطوعي منهن سامية ابو الفتوح وحنان السلاب وفاطمة براده .. وغيرهن.



تألقت العروس بفستان زفاف لمصمم الأزياء العالمى هاني البحيري وأحيا الحفل النجم تامر حسني والمطرب الشعبي محمود الليثي.

وكان قد عقد القران منذ أيام الشيخ خالد الجندي وقدم الشيخ رمضان عبد المعز كلمة عن قدسية الزواج ووقع علي عقد القران كابتن محمود الخطيب.