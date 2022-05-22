بيطرى قنا يحرر 5 محاضر مخالفة خلال حملة تفتيشية مكبرة

واصلت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك، وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء.

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الحملة التى شنتها المديرية بمركز قنا نجحت فى تحرير 5 محاضر مخالفة لعرض وبيع لحوم مجمدة، ودواجن مجمدة وكبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصنعات لحوم مجهولة المصدر، بإجمالى وزن 60 كجم.

وقال محافظ قنا إنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتمت إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات معهم.

وأوضح محافظ قنا أن الحملات سوف تضرب بيد من حديد على المخالفين، مع التأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.