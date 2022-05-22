البيئة: هدف التنوع البيولوجي تقديم خدمة للإنسان في جميع نواحي حياته

قال أيمن حمادة، مدير الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن التنوع البيولوجى يمثل كل أشكال الحياة التى خلقها الله سبحانه وتعالى بداية من الفيروسات والبكتيريا مروراً بالنباتات والحيوانات والأسماك وغيرهم من الجزء غير الحي التى تعيش فيه هذه الكائنات.

وأضاف “حمادة”، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز، أن الكائنات الحية تتفاعل مع الجزء غير الحى التى تعيش فيه حتى تشكل منظومة بيئية.

وأشار مدير الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى، إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات الحية على الأرض لتعتمد على بعضها البعض، لافتاً إلى أن كل كائن يعتمد على الآخر ليصبح هناك توازن بين الكائنات، معلقاً:" كل كائن يتغذى على الآخر فى سلسلة غذائية".

وتابع مدير الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى، أن التنوع البيولوجى يعد مصدر الغذاء والكساء والعلاج وحتى الأثاث، إلى جانب دوره فى الخدمات الداعمة للبيئة، إلى جانب الخدمات الترفيهية والإجتماعية، مؤكداً أن الهدف من التنوع البيولوجى فى النهاية تقديم خدمة للإنسان.