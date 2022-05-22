علامات تلف زيت المحرك.. والأضرار الناتجة عن تأخر تغييره

يعتبر زيت المحرك ، من أهم العوامل المساعدة التى تدخل فى عملية التليين لأجزاء المحرك والحفاظ على درجة حرارته وحماية أجزاءه الداخلية في أثناء عملية الاحتكاك الناتجة عن التشغيل .

ومع مرور الوقت فى استخدام الزيت ، تتغير خواصه مما يؤثر على أداء المحرك بشكل ملحوظ، وقد ينتهي الأمر بخسارة كبيرة، ألا وهي تلف محرك السيارة ، ولذلك لابد من تغيره ووضع سائل جديد حتى تستمر عملية المحافظة .

كما ينصح بضرورة فحص زيت المحرك دوريا، للتأكد من درجة لون ولزوجة الزيت، وعدم نقصانه عن الحد الطبيعي، وتغييره وفقا لمسافة السير أو بعد فترة زمنية معينة، ويمكن حساب ذلك بالنظر إلى عداد الكيلومترات أو تاريخ التغيير .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أبرز العلامات على تلف زيت المحرك، و أضرار عدم تغيير زيت السيارة في موعده

- العلامات الدالة على تلف زيت المحرك :

1- تحول لون الزيت إلى الأسود الغامق، نتيجة امتلاؤه بالشوائب وتعرضه للاحتراق.

2- إضاءة لمبة تحذير الزيت في لوحة عدادات القيادة.

3- ارتفاع درجة حرارة المحرك.

4- خروج دخان أبيض من عادم السيارة.

5- سماع أصوات مزعجة وضجيج من المحرك.

6- ملمس زيت المحرك عند فحصه يكون أشبه بالماء.

- أضرار عدم تغيير زيت السيارة في موعده :

1- ثقل في حركة الأجزاء الداخلية للمحرك بسبب تراكم الشوائب فيها، مما يؤثر على حركة السيارة.

2- قلة وجود الزيت في المحرك، نتيجة فقدان لزوجته، مما ينعكس سلبا على كفاءة عمل المحرك.

3- فقدان الزيت لخصائصه الفعالة، وهي تقليل درجة حرارة احتكاك الأجزاء الداخلية للمحرك.

4- ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة، مما يؤدي إلى تلفه.