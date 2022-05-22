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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منتخب كرة السلة لطلاب عين شمس الثالث فى منافسات الشهيد الرفاعي

فوز منتخب كرة السلة
فوز منتخب كرة السلة طلبة لجامعة عين شمس بالمركز الثالث

أقيمت اليوم على ملاعب الصالة المغطاة بجامعة عين شمس مباراة تحديد المركزين اثالث والرابع ضمن منافسات دورة الشهيد الرفاعي ال٤٩ لكرة السلة طلبة.

وأسفرت المباراة التي جرت بين منتخبي كرة السلة لجامعة عين شمس والأكاديمية العربية، عن فوز منتخب كرة السلة  طلبة لجامعة عين شمس بالمركز الثالث ومنتخب الأكاديمية العربية بالمركز الرابع .

وعقب ذلك اقيمت المباراة النهائية بين منتخبى كرة السلة لطلبة جامعة حلوان و التعليم العالي والتى أسفرت عن فوز منتخب التعليم العالي بالمركز الأول ومنتخب جامعة حلوان بالمركز الثانى.


جاء ذلك في ختام دورة الشهيد الرفاعي ال٤٩ التى أقيمت  تحت رعاية أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واستضافتها جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

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وتأتى مشاركة  منتخبات جامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومحمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي وفاطمة خليفة تدريب فريق كرة السلة طلبة كابتن أحمد عبد العظيم.

فوز منتخب كرة السلة طلبة لجامعة عين شمس بالمركز الثالث فى منافسات الشهيد الرفاعي ال٤٩
فوز منتخب كرة السلة طلبة لجامعة عين شمس بالمركز الثالث فى منافسات الشهيد الرفاعي ال٤٩
فوز منتخب كرة السلة طلبة لجامعة عين شمس بالمركز الثالث فى منافسات الشهيد الرفاعي ال٤٩
جامعة عين شمس المباراة النهائية منتخب الأكاديمية العربية

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