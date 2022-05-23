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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

زراعة عين شمس: التخطيط لمضاعفة الإنتاج بما يتواءم مع زيادة السكان ضرورة

عميد زراعة عين شمس
عميد زراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال، عميد زراعة جامعة عين شمس، إن الدولة المصرية اعتمدت طوال العصور الماضية على مساحة زراعية محدودة، ورغم تزايد عدد السكان وتضاعفه عدة مرات، فلم يكن هناك رؤية مستقبلية للزراعة.

 

وأشار الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدى البلد إلى أنه كان ضروري التخطيط لمضاعفة الإنتاجية بما يتواءم مع زيادة التعداد السكاني ومضاعفة الإنتاج تكون عن طريق التوسع الرأسي، والتوسع الأفقي، موضحًا أن التوسع الرأسي يعني زيادة الإنتاجية من نفس المساحة.

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وأردف عميد كلية الزراعة: “وزارة الزراعة بمراكزها المختلفة لم تدخر جهدا لزيادة الإنتاجية من نفس الوحدة، كنا نحصد 12 إردب قمح من الفدان، وصلنا لـ18 إردبا، ثم لـ22 إردبا، أي الضعف”، لافتًا إلى أن مصر الأعلى إنتاجية في فدان القمح على مستوى العالم.

 

و قال عميد كلية الزراعة، إن الأمن الغذائي له 4 ركائز، من ضمنها كيفية الوصول للسلعة، وهذا لا يأتي إلا عن طريق إنشاء طرق وكباري تساعد على سهولة النقل.

 

وأكد أن الأمن الغذائي لا يقيم ماديا، وإنما تقام مشاريع استراتيجية لحفظ الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حتى عندما تقوم الصراعات في العالم، مثل ما حدث في الأزمة الروسية الأوكرانية، فروسيا وأوكرانيا تمتلكا 25% من إنتاج القمح على مستوى العالم، ولو لم توجد استراتيجية زراعية كنا سنواجه مشكلة.

 

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه تم تنظيم  ندوة " الزراعة الصحراوية المستدامة لمجابهة التغيرات المناخية: نماذج تطبيقية.

 

يأتي ذلك في إطار أن الجامعات ليست مؤسسات تعليمية فحسب بل لها دورها البارز ومسئولياتها في تنمية المجتمع المدني وفتح آفاق التواصل بين طالب الجامعة ومتطلبات سوق العمل ودعمًا للمشروع القومي والخطة الطموح رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

وأكد الدكتور أحمد جلال أن التغيرات المناخية من أهم التحديات التى تواجه مصر وتؤثر على الإنتاج الزراعي والغذائي والتركيب المحصولي وكذلك البيئة وحرصا من كلية الزراعة جامعة عين شمس كبيت خبرة وإحدي قلاع العلم .


وأوضح الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس  أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تؤثر بصورة مباشرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة في الأسواق العالمية وتبعاتها على السوق المحلى.

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