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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي صبري يعلن عن موعد حفله المقبل ضمن موسم جدة

رامي صبري
رامي صبري

كشف الفنان رامي صبرى  عن موعد حفله الغنائي المقرر أن يقام ضمن حفلات موسم جدة.

وأشار الفنان رامي صبرى، إلى أن الحفل من المقرر إقامته في الأول من يونيو  المقبل.

ويقدم الفنان رامي صبرى، لجمهوره عددا من الأغانى منها "كلمة" و"حياتى مش تمام" و"بقابل ناس" و"خطيرة" و"شطبنا" وغيرها من الأغاني التى يحبها جمهوره.

رامي صبري في دبي:

ونشر الفنان رامي صبري صورًا من اجازته في دبي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر رامي صبري في الصور وهو يستمتع بعطلة نهاية الأسبوع في دبي، وعلق علي الصور كاتبًا: “أجواء نهاية الأسبوع من دبي”.

ونشر الفنان رامى صبرى صورا تجمعه بالفنانة أصالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن عمل جديد يجمع بينهما.

وعلق رامى صبرى على الصور : “ قريبا مع أصالة” ولم يكشف رامى صبرى عن طبيعة العمل الفنى الذى يجمع بينهما.

وحل المطرب رامي صبري، وزوجته شيرين، ضيفين على برنامج “معكم منى الشاذلي”، المذاع على قناة “دي إم سي”، حيث كشفت زوجة رامى تفاصيل المقابلة الأولى، و الزواج، ودور الفنانة مى كساب فى التعرف على رامي، وكشف الأخير دور الملحن عزيز الشافعى معه، فى طرح أغانيه المميزة.

وقال المطرب رامى صبري، إنه كان يتمنى أن يكون شقيقه الراحل كريم معه، معلقًا :" ربنا يرحمه و يغفر له، ويصبرنا على الفراق".

وأضاف رامى صبري، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع على قناة سي بي سي، أن  الدنيا بها أشياء جميلة، وأشياء صعبة، وفراق شقيقى من الأشياء الصعبة وتابع :" ربنا يصبر بابا و ماما".

حفلات موسم جدة موسم جدة الفنان رامي صبري شطبنا

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