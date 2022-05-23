رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل الفائزين في منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، وفد طلاب كلية الحاسبات والمعلومات الفائزين بمسابقة منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي، والذي نظمته الجامعة برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشروعيهما ا بعنوان "النظام الذكي لتجزئة ومحاربة السرطانات الأكثر شيوعا التي تصيب المرأة"، و "التشخيص الطبي الآلي والأرشفة للبيانات الطبية".



وخلال استقباله الفريق الفائز، هنأ رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي، الفريق الفائز وكلية الحاسبات والمعلومات بهذا الإنجاز، مؤكداً أهمية البحث العلمي للطالب الجامعي، ومواصلة تطوير البحث العلمي في الجامعة، معبراً عن أمله في توسيع حجم المشاركة في الأعوام القادمة، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها إدارة الجامعة في سبيل تعزيز البحث العلمي.



كما أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ بتنظيم منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي، والذي يتيح الفرصة أمام الطلاب للإبداع، مشدداً على أهمية ترسيخ نتائج هذه المشروعات على أرض الواقع.



وقال الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إن استقبال الدكتور رئيس الجامعة للطلاب والاحتفاء بهم هو رسالة للشباب وتعزيز للإيجابية، وبث روح التنافس وتشجيع للأسر لاكتشاف ودعم مواهب أبنائهم العلمية والإبداعية موجها الشكر وتقدير إلى إدارة الجامعة لدعمها المستمر.



وعقد اللقاء بمكتب الدكتور رئيس الجامعة بحضور الدكتور أسامة أبو سعده عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عمرو أبو هاني مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة وعضو هيئة التدريس بالكلية والدكتور رضا حسين مبروك والدكتور هيثم سامي الوحش عضوي هيئة التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات، والطلاب الفائزين وهم: يسر ياسر محمود محمد، إهداء عبد السلام عمارة، شروق السيد على الديب، إيمان رضا مأمون، رنيم مجدي شحاتة، عبد الرحمن جبريل وداعة الله، مروان سميح حنفي الجمل، مصطفى سيف مرسي، چهاد على فهمي النزهى.