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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإعداد لإنشاء قواعد بيانات جغرافية رقمية لشبكات البنية التحتية بالسويس

محافظ السويس
محافظ السويس

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعا بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة بجامعة السويس لمناقشة الاعداد لانشاء لانشاء قواعد بيانات جغرافية رقمية لشبكات البنية التحتية لمحافظة السويس بالتنسيق مع جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة.

أكد المحافظ، سرعة عمل خريطة للبنية التحتية والمرافق العامة الحيوية لتسهيل العمل وانجاز أى أعمال صيانة واصلاح للموافق لتوفير الوقت والجهد والمال، مشددا علي المراجعة الدقيقة للبيانات والمادة العلمية والمعلومات التي يتم جمعها من جميع الجهات المعنية بالمرافق العامة والشركات .

وأعطى المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء باغلاق جميع المغاسل ومنع إصدار أي تراخيص لها بالتنسيق مع الشركة القابضة لميا لشرب والصرف الصحي لفرع السويس .

وأشارعميد كلية الهندسة بجامعة السويس إلى أهمية عمل دورة تدريبية وورش عمل بالجامعة لجميع الجهات المعنية بالمرافق العامة المشاركة لكيفية جمع واعداد المادة والبيانات المطلوبة والخرائط لاعداد المشروع.

وفي اللقاء تحدث الدكتور أحمد صديق مدرس المساحة بكلية هندسة البترول بجامعة السويس عن مشروع مبادرة المحافظ لإنشاء قواعد بيانات جغرافية رقمية لشبكات البنية التحتية لمحافظة السويس وخطوات الإنشاء.

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