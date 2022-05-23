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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضوابط استلام السيارات المحجوزة للشراء قبل 12 أبريل.. تعرف عليها

سيارات
سيارات

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إن كل من سدد كامل قيمة السلعة سيارات أو سلع معمرة قبل 12 إبريل 2021 ، يتم تسليمه السيارة دون تحمل المستهلك أي نفقات إضافية، وإذا لم يكن السعر معلنا على إيصال الحجز، يرجع إلى سعر المورد وقت البيع.

وكشف عن السماح للوكلاء والموردين برد المستحقات المالية التي تم تحصيلها على سبيل حجز التعاقد للمستهلكين سواء سيارات أو سلعا معمرة، على أن يتم رد المبالغ المالية الخاصة بالحجز مع فائدة بقيمة 18% سنوياً للمستهلك الذي يرغب في استرداد مبالغ الحجز.

حماية المستهلك: تسليم حجوزات السيارات للمواطنين المتعاقد عليها قبل 12 أبريل بنفس قيمتها

حماية المستهلك: الدولة تعمل بقوة لتخفيف الأعباء والحفاظ على استقرار السوق

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم إلزام شركات السيارات بأن تكون أي إضافات وكماليات تتم على السيارات لا تضر بأمن السيارة وبشرط الا تتجاوز قيمتها ٥٪؜ من إجمالي سعر السيارة.

وأضاف المهندس أيمن حسام الدين: "وجدنا كماليات السيارات بابا خلفيا لرجوع ظاهرة الاوفر برايس، وأقول للشركات لابد أن يتم التعاون في اطار استقرار السوق فقط، وتوظيف الازمة لتحقيق ارباح شخصية مرفوض".

جهاز حماية المستهلك مال واعمال اخبار مصر السيارات المحجوزة للشراء Finance Real Estate

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