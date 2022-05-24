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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 مشروع تخرج لطلاب العلاقات العامة دفعة 2022 بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يواصل طلاب العلاقات العامة والإعلان بقسم الاعلام دفعة ٢٠٢٢ بجامعة عين شمس حملاتهم الإعلامية لمشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة.

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وكانت الحملات الإعلامية لمشروعات التخرج كلأتي:

حملة الدايرة 

حملة إعلامية هدفها التعريف بمرض القلق المفرط المنتشر بين الشباب والتوعية باعراض المرض وكيفية التغلب عليه للخروج من دائرة القلق إلى السلام النفسي وكسر حاجز الخوف من الاعتراف بالمرض والسيطرة عليه، تحت شعار " خلي لدايرتك مخرج". 

حملة كشف ميزان 

حملة إعلامية للتوعية بمخاطر إتباع أنظمة غذائية عشوائية "دايت" دون استشارة أخصائي تغذية يحدد المناسب لكل جسم، وذلك مع انتشار أنظمة الدايت على الانترنت وتجربة البعض لها وترشيحها للاخرين، وذلك تحت شعار " خس بصحة وأمان"

مشروع Tour سينا 

حملة اعلانية للترويج لشركة سياحة هدفها الترويج للسياحة الداخلية في مصر وخاصة الترويج لمدينة طور سيناء عاصمة جنوب سيناء وذلك تحت شعار "جمال سينا في طور سينا "حيث لم تحظى المدينة بالاهتمام والترويج السياحي الكافي رغم تميزها بالطبيعة الخلابة وبجميع انواع السياحات.

حملة بالتساوي

حملة اعلامية  لتوعية الآباء والأمهات بضرورة المساواة ف المعاملة وعدم التفرقة بين الأبناء تحت شعار "معاملة واحدة.. حب واحد"

حملة أيادي

حملة اعلامية لإحياء تراث الحرف اليدوية  كالفخار والارابيسك و النحاس وغيرهما ،والتشجيع على اقتنائها تحت شعار " التراث بين إيديك" 

حملة تفويلة

حملة إعلامية لتشجيع أصحاب السيارات للتحويل من البنزين للغاز الطبيعي للتوفير والحفاظ على البيئة تحت شعار "تحويلة غاز توفيرها ممتاز" ، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي"

حملة "تسجيل خروج"

وهي حملة إعلامية تهدف لتقليل استخدام الموبايل واستغلال اللحظات السعيده مع الأهل والأصدقاء
"موبايلك اداه مش حياه"

فرق ثانية

حملة إعلامية عن أهمية الثانية في اتخاذ القرار، ومدى تأثير القرارات على شكل الحياة. 

فرق ثانية..طريقين وقرار واحد

حملة فن الزين وهي  حملة إعلانية بتعرض ابليكيشن يحتوي علي الزخارف والنقوشات المصرية في ال3 العصور الفرعوني والقبطي والإسلامي.

فن الزين .. جمال تشوفه العين

حملة أبطال م

حملة إعلامية عن دور الأسرة المصرية في صناعة البطل الأوليمبي، ومساندة وتشجيع أبناءها على تحقيق إنجازات رياضية ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، تحت شعار "تشجيعك يبني بطل"، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم البطل الأوليمبي.

حملة الدهب الأزرق

حملة إعلامية هدفها التوعية بترشيد استهلاك المياه، من خلال القضاء على العادات السلوكية السلبية وحماية الموارد المائية في مصر، تحت شعار "أرخص موجود أغلى مفقود"، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي.

حملة (موّنلي) 

وهي حملة إعلانية لتطبيق يوفر سيارات متخصصة لتوصيل البنزين في المكان الذي يحتاجه العميل بأسرع وقت، فيمكن للعميل طلبه لمنزله، أو طلبه لتفادي الازدحام على محطات الوقود، أو طلبه في المناطق البعيدة التي لا توجد بها محطات بنزين، أو طرق السفر، وشعارها (بنزينك على بُعد click). 

حملة (سكوب scope) 

وهي حملة إعلانية لأول تطبيق مصري بيضم جميع أنواع المواهب لدعم الموهوبين، ويتميز بالرقابة على المحتوى ويوفر فرص عمل للشباب، وشعارها (طلع من جواك موهوب). 

حملة (الحكاية ليها وشين) 

وهي حملة إعلامية لتعديل سلوك الأفراد نحو الحكم المبني على سماع طرف واحد فقط في المشكلة وتشجيعهم على سماع كلا الطرفين لمعرفة الحقيقة كاملة وإصدار الحكم الصحيح، وشعارها (اسمع من الطرفين).

جامعة عين شمس طلاب العلاقات العامة والإعلان مشروعات التخرج الحملات الاعلامية Jobs Education

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