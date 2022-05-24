عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الصحة: جدري القرود غير مقلق والمرض موجود منذ سنوات.. أحمد موسى: الدولة زادت من إنفاقها على التعليم والصحة في الموازنة الجديدة

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى
 

أحمد موسى: الدولة زادت من إنفاقها على التعليم والصحة في الموازنة الجديدة

قال الإعلامي أحمد موسى ، ان الدولة زادت من ميزانيتها الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم رغم الأزمة العالمية .

 

تاج الدين: نسب الوفيات بجدري القرود تصل لـ 6 %..ومصر خالية منه

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، آخر تفاصيل مرض جدري القرود المنتشر في بعض الدول، مؤكدا أنه لم يتم اكتشاف أي حالة مصابة في مصر حتى الآن

 شعبة الذهب: ارتفاع في أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة

كشف نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، سبب زيادة أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

عبدالغفار : جدري القرود غير مقلق.. والمرض موجود منذ سنوات
 

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، آخر تطورات مرض جدري القرود

هل تصل العاصفة التربية الضخمة التي تضرب المنطقة لمصر.. الأرصاد تجيب

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الارصاد الجوية، آخر تطورات العاصفة التربية الضحكة التي تضرب العراق والكويت، مؤكدا أنها تتجه نحو المملكة العربية السعودية حاليا. 

مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد يكشف توقعات الطقس الأيام المقبلة ..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية ، أن الفترة القادمة سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة ولن يكون هناك أي ظواهر جوية مؤثرة على الأنشطة اليومية .
كرم جبر: تكلفة استصلاح الفدان في الصحراء تصل إلى 250 ألف جنيه.. فيديو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي مشروع عملاق، معقبا: "مستقبل مصر هو توفير الغذاء للمواطنين"


الصحة العالمية تقدم 6 نصائح لتجنب الإصابة بـ جدري القرود.. فيديو

قالت الدكتور شيرين النصيري، مسئول وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن جدري القرود  ظهر في العديد من الدول خلال الفترات الماضية.

 

 أيمن حمزة: احتياطي الكهرباء وصل إلى 25%

قال أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إنه من عام ٢٠٠٨ إلى  ٢٠١٤،  كنا نعاني من تخفيف الأحمال إلى ٤ آلاف ميجاوات وفي عام ٢٠١٤ وصل تخفيف الأحمال إلى ٦ آلاف ميجاوات، وهذا يمثل ٢٠% من إنتاج الكهرباء. 

 حماية المستهلك: الأزمة الاقتصادية العالمية تحتاج إلى وعي المستهلكين والتجار.. فيديو

قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن  السوق يحتاج إلى حالة من الوعي من كافة الأطراف سواء كان التاجر أو المصنع أو تاجر التجزئة او المستهلك  لضبط الأسواق  وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية.

 

الغرف التجارية الأرصاد الجوية وزير الصحة كهربا وزير التعليم أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

ترشيحاتنا

لبحث التغيرات الإقليمية والتعاون المشترك.. جولة خارجية لـ ولي العهد السعودي تشمل مصر وتركيا

استهداف قاعدة فيكتوريا الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي بطائرة مسيرة

بدء امتحاني الأحياء والفلسفة ورقيا في جميع لجان تانية ثانوي

برلمانية:تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية..والإنتهاء منه خلال شهر

نشرة الرياضة | كيروش يهاجم اتحاد الكرة .. تهديد بعدم مشاركة الأهلي في دوري الأبطال .. محمد النني يتفق مع أرسنال على تجديد عقده

الملاك البريء..الطفلة حنين ضحية بلطجي ببورسعيد ووالدتها: عايزة حق بنتي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في تحدي لـ طالبان.. مذيعات يخلعن النقاب على الهواء| فيديو

سكان يهجمون على حفل زفاف في الهند بالحجارة فهدمت الحكومة منازلهم المخالفة| صور

بالقنابل والملابس السوداء.. فرنسيات يقتحمن مهرجان كان السينمائي |صور

تساقط شلالات نياجرا باللونين الأزرق والأخضر |صور

فيديو

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ