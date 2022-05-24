موجز السوشيال ميديا | المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا .. محمد زيدان رفقة زوجته ورونالدينهو خلال زيارته لمصر

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



إلى النهائي.. زيزو يحتفل على تويتر بفوز الزمالك على أسوان

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر



محمد زيدان برفقة زوجته ورونالدينهو خلال زيارته لمصر



بعد إساءته للمرأة المصرية.. مايا مرسي لـ عمرو واكد: إحنا بمئات الرجال



زوجة عمرو السولية تخطف الأنظار في عيد ميلادها الـ29



قبل مواجهة الوداد .. جمهور الأهلي يدشن #التالته_عالتوالي_للتاريخ



بحبك يا هاني.. هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدها



شوبير: حجازي أساسيا مع اتحاد جدة أمام الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي



باطلالة ناعمة.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار عبر إنستجرام