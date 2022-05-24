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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا | المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا .. محمد زيدان رفقة زوجته ورونالدينهو خلال زيارته لمصر

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:


إلى النهائي.. زيزو يحتفل على تويتر بفوز الزمالك على أسوان

 

 المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر


محمد زيدان برفقة زوجته ورونالدينهو خلال زيارته لمصر


بعد إساءته للمرأة المصرية.. مايا مرسي لـ عمرو واكد: إحنا بمئات الرجال


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