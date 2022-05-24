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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أوكرانيا ستحصل على 15% فقط من المساعدات الغربية المخصصة لها

فياتشيسلاف فولودين
فياتشيسلاف فولودين

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، فياتشيسلاف فولودين، أن الولايات المتحدة وشركاءها لا ينوون تقديم مساعدات حقيقية لأوكرانيا، ولن تحصل الأخيرة إلا على 15% مما خصصت واشنطن لمساعدتها.

وكتب فولودين، في صفحته على "تليجرام": "لا تنوي واشنطن وبروكسل تقديم مساعدات حقيقية لأوكرانيا وحل قضاياها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. إنهما تحتاجان إليها (أوكرانيا) للقتال ضد روسيا حتى آخر الأوكرانيين".

وأكد أن ذلك ما يدل عليه خاصة القانون حول تخصيص 40 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا والذي وقعه مؤخرا الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار إلى أن "35% من هذا المبلغ سينفق على تمويل القوات المسلحة الأمريكية نفسها"، فيما من المخطط إنفاق 45,2% منها على "الدول الأخرى" وليس أوكرانيا، أما 4,8% من هذه المساعدات فستنفق على مساعدة اللاجئين واستئناف عمل السفارة الأمريكية في أوكرانيا وغيره من الدعم الدبلوماسي. ومن أصل 40 مليار دولار لن يبقى لمساعدة أوكرانيا مباشرة إلا 15% من المبلغ المخصص".

ولفت في الوقت ذاته إلى أنه سيتعين على الأوكرانيين أنفسهم دفع كامل مبلغ الدين البالغ 40 مليار دولار.

وأوضح: "لقد بدأوا في الولايات المتحدة يقولون إن كييف لن تتمكن من خدمة دينها العام بشكل مستقل في المستقبل. ولهذا السبب يتم أخذ آخر الموارد من أوكرانيا، كما يحدث اليوم مع الحبوب".

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