من غرفة العمليات.. وكيل تعليم الغربية يباشر امتحانات الإعدادية والأول الثانوي والدبلومات

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم سير فعاليات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وامتحانات الصف الثاني الثانوي الورقي والالكتروني، والامتحانات العملية والمعملية والمهارية والمعرفية للدبلومات الفنية، الدور الأول 2021/2022 وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما اطمأن وكيل التعليم إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية بجميع المراحل والنوعيات، والدخول بنسبة 100% لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، وارتياح جميع الطلاب من امتحان الجبر للشهادة الإعدادية.

كما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية العامة الذين يؤدون اليوم امتحان مادتي الجبر والاحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، يبلغ عددهم 91672 طالبا، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية الذين يؤدون اليوم امتحان مادتي العلوم، ومجال الاقتصاد 4738 طالبا، بإجمالي 96410 طلاب، ويبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي 37320طالبا، يؤدون اليوم امتحان مادة الاحياء للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية(ورقي - الكتروني)، فيما يؤدي 39217 طالبا من طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات العملية والمعملية، والامتحانات المهارية والمعرفية.

كما أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة وحلها فوراً.

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