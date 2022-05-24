محافظ قنا يستقبل 100 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم

واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، و حازم عمر نائب المحافظ ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، استقبال المواطنين بمكاتبهم صباح اليوم الثلاثاء ، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها ، وذلك بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

استقبل محافظ قنا ونائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ، 100 مواطن، واستمعوا لشكوى كل مواطن على حدة، ووعدوهم ببحث الشكاوى، و وضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون ، وبما يحقق مصلحة المواطن.

وقال محافظ قنا، إن المواطنين تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، و تظلمات تقنين أراضى، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، و تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.

وأضاف الداودي، بأنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيداً على مبدأ سيادة القانون.

وأشار محافظ قنا، إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.