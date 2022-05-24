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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رغم سطوع نجمه في الفن.. ما سر إفلاس إسماعيل ياسين ونهايته المؤلمة؟

إسماعيل ياسين
إسماعيل ياسين

أبو ضحكة جنان، الذي أمتع جمهوره بأعماله الفنية الكوميدية، التي مازالت تُعرض على الشاشات وترسم الضحكة على وجوه المشاهدين، الفنان الراحل إسماعيل ياسين، الذي كانت حياته مليئة بالمشاق على الرغم من صورته البسيطة على الشاشة.

وشهدت حياة الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين، الكثير من المواقف الصعبة، والألغاز حول سر إفلاسه، ونهايته المؤلمة على الرغم من الأضواء والشهرة الواسعة التي نالها، فما قصة وفاة أبو ضحكة جنان؟.

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إسماعيل ياسين 

وُلد الفنان إسماعيل ياسين عام 1912م، في منطقة الغريب  بمحافظة السويس، ونشأ وسط أسرة ثرية، لكنه لم ينعم بهذا الثراء طويلاً، بسبب تصرفات والده الطائشة، إذ تزوج من امرأة متسلطة عاشقة للبذخ، تسببت في إفلاسه، وعاملت إسماعيل بصورة سيئة جدًا، ما دفعه لهجرة منزل الأسرة والسفر إلى القاهرة.

وسافر إسماعيل ياسين إلى القاهرة وهو ابن الـ 17 من عمره، باعثًا عن فرصة عمل، مواجهًا الكثير من المتاعب، ولم يجد من يقف جانبه، واضطر للعمل في مهن كثيرة لتدبير لقمة العيش.

تحقيق الحلم 

على الرغم من عنائه الشديد، وضيق الحال، إلا أن الفنان الراحل إسماعيل ياسين، قرر أن يحقق حلمه بالشهرة والغناء، فالتقى بالكاتب أبو السعود الإبياري الذي نصحه بالذهاب إلى فرقة بديعة مصابني لتقديم فن المونولوج.

وذهب إسماعيل ياسين، بالفعل إلى فرقة بديعة مصابني، التي استقبلته بترحاب شديد، وشجعته على الغناء، ومع مرور الوقت ذاعت شهرته وباتت أعماله تُبث عبر الإذاعة، إلى أن بدأ أولى خطواته السينمائية عام 1939م، بعد أن رشحه المخرج فؤاد الجزايرلي للمشاركة في فيلم «خلف الحبايب».

وحقق إسماعيل ياسين نجاح كبير ووقف بجانب كِبار النجوم في ذلك الوقت، منهم فريد الأطرش ومحمد فوزي وأنور وجدي، ليتحول بعد ذلك إلى «نجم الشباك» وراهنت عليه الكثير من شركات الإنتاج، لُيصبح الفنان الوحيد الذي حملت أعماله الفنية اسمه مثل « إسماعيل ياسين في البوليس الحربي، إسماعيل ياسين في الطيران، إسماعيل ياسين في البحرية، إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، إسماعيل ياسين طرزان، و إسماعيل ياسين للبيع».

إسماعيل ياسين

حياته الشخصية 

على الرغم من نجاح إسماعيل ياسين الكبير، وسطوح نجمه السينمائي، إلا انه واجه صعوبات كثيرة في تكوين عائلة مستقرة، فتزوج ثلاث مرات، وأنجب ولد وحيد هو ياسين إسماعيل ياسين، الذي عمل مخرجًا بعد ذلك.

أيامه الأخيرة ونهاية حزينة

في عام 1960م، تراجعت نجومية نجم الكوميديا، بسبب تكرار نفسه، الأمر الذي جعل الجمهور يمل من مشاهدة أعماله، فضلاً عن ظهور جيل جديد من الفنان سحب البساط من تحت قدمية، وتدهورت حالته الصحية كثيرًا بسبب ضعف عضلة القلب.

وتراكمت الضرائب على أبو ضحكة جنان، ما زاد حالته الصحية سوءًا، وأضطر لبيع عمارته، وبلغ به الأمر غناءه في مطاعم متواضعة في لبنان لمواجهة متاعب الحياة، إلى أن وافته المنية في مثل هذا اليوم 24 مايو عام 1972، متأثرًا بأزمة قلبية بعدما أشهر إفلاسه.

ابو ضحكة جنان إسماعيل ياسين الفنان الكوميدي أبو السعود الإبياري فرقة بديعة مصابني فن المونولوج

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