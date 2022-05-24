أسامة نبيه: ودية الأمل وطلائع الجيش كلها فوائد.. وهدفنا تجهيز الفريق الأول

تعادل وديا مع طلائع الجيش

أشاد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتجربة الودية التي خاضها فريق الأمل اليوم أمام طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأوضح أسامة نبيه أن المباراة كانت مفيدة، وشهدت أداء جيدا من اللاعبين، وكان بإمكان الزمالك تحقيق الفوز، مشددا على أن الجهاز الفني يبني فريقا ولا ينظر للفوز في مثل هذه المباريات.

وقال المدرب العام للزمالك: "الفريق تم تكوينه منذ أسبوعين فقط، واستطعنا أن نواجه فريق طلائع الجيش بكل عناصره الأساسية، وقدمنا عرضا جيدا".

وشدد نبيه على أن الهدف من تجهيز فريق الأمل هو توفير لاعبين جاهزين للفريق الأول في أي وقت، موضحا أنه يتم الاعتماد على الشكل الخططي للفريق الأول، مضيفا أنه ستكون هناك مباريات ودية بشكل دوري للاعبي فريق الأمل.