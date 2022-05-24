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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان العقوبات على روسيا وعضوية الاتحاد

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تشديد العقوبات على روسيا.

وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "عشية الاجتماع الخاص للمجلس الأوروبي في 30-31 مايو ، نواصل الحوار مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. ستكون المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا قضية شاملة".

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وأضاف: "هناك خطوات منسقة لتعزيز العقوبات والأمن الغذائي وإعادة بناء أوكرانيا والتحرك نحو عضوية الاتحاد الأوروبي".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد اليوم الثلاثاء، أن الأيام والأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة للغاية.

وقال: "إن أي اجتماع لإنهاء الحرب لن يكون إلا مع بوتين لأنه وحده من يتخذ القرارات".

وأضاف زيلينسكي، مخاطبا المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عبر رابط بالفيديو، إن ترتيب أي نوع من المحادثات مع روسيا صار أكثر صعوبة في ضوء ما قال إنه دلائل على إساءة معاملة الروس للمدنيين في المناطق التي احتلوها.

وأشار إلى أن أي فكرة عن استعادة شبه جزيرة القرم بالقوة، والتي ضمتها روسيا في عام 2014، ستؤدي إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى والمصابين.

الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا المجلس الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الرئيس الأوكراني

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