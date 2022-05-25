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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 25-5-2022

العملات العربية-
العملات العربية- أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 25 مايو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المصري.
 

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:


سجل الدينار الكويتي للشراء 58.0818 جنيه و 60.5754 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.9217 جنيه و 4.9403 جنيه للبيع.

ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

أسعار صرف العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار صرف العملات العربية اليوم
 

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 5.0254 جنيه و 5.0449 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 47.7261 جنيه و 49.1499 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 46.8782 جنيه و 48.1311 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.7359 جنيه و 5.0656 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 25.6885 جنيه و 26.1354 جنيه للبيع.

 

العملات العربية البنك الأهلى المصرى الدينار الكويتي العملات العربية مقابل الجنيه Finance Real Estate

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