هوندا تكشف في صور رسمية تصميم CR-V موديل 2023 الإصدار الأمريكي| شاهد

قامت هوندا اليابانية بنشر مجموعة من الصور التشويقية الجديدة لسيارتها CR-V موديل 2023، لتعطي نظرة فاحصة أكثر شمولا واكتمالا على الجيل الجديد من السيارة التي تنتمي لفئة الكروس أوفر المدمجة.

هوندا CR-V

جاءت صور سيارة هوندا CR-V بعد تأكيد في وقت سابق من هذا الشهر على أن سيارتي CR-V التقليدية و CR-V الهايبرد قادمتين إلى صالات العرض خلال هذا العام.

هوندا CR-V

بدأ بالفعل العد التنازلي لوصول هوندا CR-V رسميًا وقد لا يمر وقت طويل قبل أن نرى النموذج بكامل تفاصيله وإعدادته، إلى جانب ورقة المواصفات الفنية الخاصة به.

تبدو هوندا CR-V الجديدة من حيث الشكل والمظهر أكثر حدة وشراسة من الموديل الحالي، بزوايا حادة من الناحيتين، حتى مصابيح الإضاءة تأتي بشكل أنحف، شبيهة بنموذج prologue الكهربائي الكروس أوفر الذي سبق وأعلنت عنه هوندا. تبدو الفتحات في الشبكة الهوائية كبيرة بينما تحتوي الزوايا السفلية على لمسات داكنة مع فتحات تهوية اضافية، قامت هوندا أيضًا بتثبيت المرايا الجانبية على ألواح الأبواب هذه المرة.

كل المواصفات السابقة تعكس ما نشرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية من قبل ، باستثناء الزخارف الفضية على المصد السفلي الموجود في إصدار أمريكا الشمالية.

من الجهة الخلفية تحافظ هوندا على الشكل المعهود و الإضاءة الخلفية العالية التثبيت لموديل CR-V ، على الرغم من أن المصابيح على شكل حرف L تأتي الآن برسم مختلف، قد تبدو لأول وهلة اللمسة الفضية على المصد السفلي وكأنها منفذ عادم ، لكنها في الواقع ليست كذلك.

من المقرر أن تكشف هوندا عن سيارتها CR-V الجديدة كلياً هذا الصيف مع ما وصفته بأنه "نظام هايبرد أكثر تطوراً لتجربة قيادة رياضية ممتعة ومميزة مع قدرات أكبر".