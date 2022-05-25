فولكس فاجن تكشف عن أقوى سيارة جولف R في تاريخها.. صور

كشفت مؤخرا فولكس فاجن عن أقوى نسخة من سيارة جولف آر أنتجتها على الإطلاق.

كما يوحي الاسم فإن فولكس فاجن جولف آر 20، نسخة احتفالية من الطراز الذي مر على بداية إنتاجه 20 عاما منذ افتتاح قسم الأداء الرياضي R في المجموعة الألمانية، والذي بدا بتحويل الجيل الرابع من فولكس فاجن جولف إلى هاتشباك ساخنة بمحرك V6 سعة 3.2 لتر والدفع الرباعي وهي السيارة الأيقونية جولف R32 ، كانت تلك السيارة بقوة 237 حصانًا و 236 رطلاً من عزم الدوران ، لكن الإصدار الخاص الجديد يرفع الرهان إلى حد كبير مع التعديلات التي تضعها على قدم المساواة ، من حيث القوة ، مع أكثر السيارات الرياضية الهاتشباك قوة وأداءً على الساحة حاليا.

فولكس فاجن جولف آر 20

مع محرك البنزين EA888 رباعي الأسطوانات بشاحن تربو سعة 2 لتر والذي تم ضبطه لإنتاج 328 حصانًا ، فإن إصدار 20 عامًا أقوى بمقدار 22 حصانًا من فولكس فاجن جولف R الحالية أي أنها تنتج 350 حصان وبالتالي فمن المؤكد أن أرقام الأداء ستكون أفضل من الإصدار العادي، الذي يتسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميلا في الساعة خلال 4.7 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 168 ميلاً في الساعة.

فولكس فاجن جولف آر 20

تتميز سيارة جولف آر 20 أيضًا بتفاصيل تصميم جذابة تجعلها "عنصرًا أساسيا لهواة اقتناء وجمع السيارات الجديدة ، وفقًا لشركة فولكس فاجن.

ستكون ألواح الأبواب ولوحة العدادات من ألياف الكربون وهو الأول من نوعه بالنسبة لفولكس فاجن بينما توجد شارات R إضافية في جميع الأنحاء وسبويلر خلفي أكبر مفصل حسب الطلب.

أكد متحدث باسم فولكس فاجن لـ Autocar أن الإصدار الخاص سيصل إلى المملكة المتحدة ، مع أرقام الأداء وقائمة التسعير الكاملة عندما تقترب من وصولها لصالات العرض.

من المتوقع أن يصل سعرها إلى 50 ألف جنيه إسترليني ، مقارنة بـ 42190 جنيهًا إسترلينيًا لـ Golf R القياسية، سيتم بناء فولكس فاجن جولف آر 20 كنموذج محدود الإصدار حتى منتصف عام 2023 ، لكن الشركة لم تعلن بعد عن كمية الإنتاج المخطط لها.