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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عميد ألسن عين شمس تحتفل بإصدار العدد السادس عشر من مجلة الترجمة 

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

افتتحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، الحفل الختامي لأعمال اللجنة الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة يمنى عزمى، رئيس اللجنة،  خلال احتفالية بمناسبة إصدار العدد السادس عشر من  مجلة الألسن للترجمة، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

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وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أهمية مجلة الألسن للترجمة ودورها الكبير في التواصل بين الثقافات والانفتاح على الآخر، وأشادت بالمجهود الكبير المبذول في العدد الأخير من المجلة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن قطاع  الدراسات العليا لا يدخر جهدًا في النهوض بجميع مجالات البحث والترجمة من خلال المجلات الصادرة عن القطاع أو غيرها من الأنشطة والفعاليات التى تستهدف خدمة عملية البحث العلمى والارتقاء به.

بينما أكدت الدكتورة مكارم الغمري، عميد الكلية السابقة، أن المجلة لها أهمية كبيرة تصدر عن إحدى أهم مؤسسات الترجمة على مستوى مصر والعالم العربي. 

وأشاد الدكتور ماجد الصعيدي، الأستاذ بكلية الألسن، بمضمون المجلة والتنوع في الترجمات، مؤكدًا أن مجلة الألسن للترجمة لها دور كبير في إثراء الحياة العلمية والثقافية في مجال البحث العلمي.

وأشار الدكتور مصطفى رياض، الأستاذ بكلية الأداب بجامعة عين شمس، إلى أن العدد السادس عشر من مجلة الألسن للترجمة لم يقتصر فقط على الترجمات، ولكنه جمع بين ممارسة الترجمة ونظرية الترجمة، وأشاد بالدراسات النظرية والترجمات الأدبية، أيضًا ملفات الاستشراق التى تضمنتها المجلة ومراجعات الرسائل العلمية، وحث على النهوض بالمجلة لأهميتها الكبيرة  كجسر للتواصل بين الثقافات.

وأكد الدكتور حسين البنهاوى، أن كلية الألسن لها دور رائد في مضمار الترجمة، مشيرا إلى أن الترجمة تلعب دورًا كبيرًا للتواصل بين الحضارات المختلفة.

وشاركت الدكتورة دينا محمد عبده، الأستاذ بقسم اللغة الروسية، في العدد بترجمة قصة أدبية روسية، مؤكدة أن مشاركتها في مجلة الألسن للترجمة وسط كوكبة من علماء كلية الألسن تضيف إلى الخبرات العملية من خلال الاطلاع على أعمالهم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات الأساتذة الكبار.

الحفل الختامي لأعمال اللجنة الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث
الحفل الختامي لأعمال اللجنة الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث
الحفل الختامي لأعمال اللجنة الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث
الحفل الختامي لأعمال اللجنة الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث
الحفل الختامي لأعمال اللجنة الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث
الحفل الختامي لأعمال اللجنة الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث
الحفل الختامي لأعمال اللجنة الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث
الحفل الختامي لأعمال اللجنة الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث
الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن كلية الألسن جامعة عين شمس Jobs Education

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