غدًا..انطلاق المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي بجامعة عين شمس

ينطلق المؤتمر السنوى الخامس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يومى ٢٦ و ٢٧ مايو القادم ٢٠٢٢وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب بالجامعة، الدكتور طارق يوسف رئيس المؤتمر أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس،الدكتور سيد شلبي رئيس الجمعية المصرية لجهاز الهضمى ،و الدكتور احمد متولى سكرتير الموتمر.

وأوضح الدكتور طارق يوسف أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس وسكرتير الجمعية المصرية للجهاز الهضمي ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يتيح فرصة لشباب الأطباء والحضور للاستفادة والتفاعل والنقاش مع الأساتذة والسادة أعضاء هيئة التدريس في تخصص الجهاز الهضمي والكبد ، كما يتيح للأطباء المتخصصين في المناظير والعاملين بها التدريب علي حالات المناظير التداخلية في ورشتي العمل علي مدار يومي المؤتمر التشخيصي والعلاجي و التداخلي مثل تركيب انبوبة المعدة، إزالة نتوءات القولون وأخذ عينات، ومنظار القنوات المرارية.

وأضاف يناقش المؤتمر تاثير مختلف الامراض على الجهاز الهضمي والكبد ومنها عدوى الكورونا، كذلك يناقش المشكلة المصرية في الأمراض والعلاج من أجل تطبيق الحل من خلال 20 جلسة ما بين جلسات نقاشية وعلمية ، لمناقشة مختلف امراض الجهاز الهضمي والكبد في مصر وحلولها والجديد في العلاج والتشخيص ، وورشتي عمل لتدريب وتعليم المناظير التشخيصية والتداخلية لشباب الأطباء .

ويضم المؤتمر نخبة من أساتذة الجهازالهضمي والكبد علي المستوي المصري والعالمي لمناقشة الجديد والحلول والعلاج والتشخيص لأمراض الكبد واورام الكبد وفيروسات الكبد والكبد الدهني.

والجدير بالذكر اختتمت اليوم كلية الآداب بجامعة عين شمس الأنشطة الطلابية لاتحاد الكلية للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ، بإقامة معرضا للأعمال الفنية للطلاب ،شمل جميع المشغولات اليدوية، وأعمال التدوير والرسم والتصوير التى قام الطلاب بتصميمها طوال العام من خلال المسابقات المختلفة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية ، وإشراف الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتنسيق نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب ، وإعداد طلاب لجان الاتحاد وعلى رأسهم حبيبة ناصر رئيسة الاتحاد ونائبتها مريم عادل .

وأكدت وكيلة الكلية، أنه بالرغم من الانشغال في تطبيق إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، إلا أنه تم تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية كاملة وبنجاح في مختلف المجالات من خلال لجان المجلس التي تنوعت بين الثقافية والعلمية والفنية ولجنة الجوالة ولجنة الأسر واللجنة الرياضية، كما أثنت على دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة المختلفة الأمر الذي كان له ظله الإيجابي في الارتقاء بالروح المعنوية لديهم .

كما كرمت تادكتورة حنان كامل مجلس اتحاد الطلاب وأصحاب المراكز الاول والثاني والثالث في جميع المسابقات بإهدائهم شهادات التقدير بحضور الدكتورة امل مبروك رئيسة قسم الفلسفة ،الدكتور محمد سمير الخطيب الاستاذ المساعد بقسم الدراما والنقد المسرحي ، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية.