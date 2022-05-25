إحالة رئيس قرية بقنا للتحقيق لتقاعسه عن العمل

أحال محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، رئيس الوحدة المحلية لقرية الكلاحين بقفط للتحقيق، لوجود تقصير بالوحدة المحلية، مع تكليف "محمد موسى" رئيس مركز ومدينة قفط، بمتابعة الوحدة المحلية للقرية، وإعداد التقارير اللازمة لتقييم موقف العاملين وتوفير احتياجات الوحدة المحلية إن وجدت.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لسكرتير مساعد قنا ، إلى الوحدة المحلية لقرية الكلاحين التابعة لمركز قفط، للتأكد من انتظام سير العمل بالوحدة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة وتقييم الأداء بالوحدات المحلية بالمحافظة، رافقه خلالها محمد موسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.

تفقد أبوكريشة، أقسام الوحدة المحلية، وفحص دفاتر الحضور والانصراف، وتبين عدم تواجد عدد من العاملين بأماكن عملهم بالوحدة المحلية، مع وجود تقصير ملحوظ في نظافة الاقسام بالوحدة.

كما تبين وجود إهمال في صيانة ونظافة المعدات ومركبات العمل، القائمة على تقديم الخدمات لمواطني القرية، مع عدم التزام بعض العاملين لضوابط العمل.



و أكد سكرتير مساعد محافظة قنا ، ضرورة الحفاظ على المرافق والخدمات التي تقدمها الوحدة المحلية، وذلك في إطار الحفاظ على الخدمة المقدمة للمواطنين، ودعم المشروعات والاستثمارات بالمرافق، والتى تحتضنها المدينة الصناعية المجاورة للوحدة بمركز قفط.

جولة الكلاحين

جولة الكلاحين

جولة الكلاحين

جولة الكلاحين

جولة الكلاحين

جولة الكلاحين