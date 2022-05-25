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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. حريق كبير بأحد مخابز مدينة حماة

ارشيفي
ارشيفي

أخمد عناصر إطفاء الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بالتعاون مع معمل سكر تل سلحب بحماة بسوريا  اليوم حريقاً اندلع في غرفة التخمير الكبيرة وعدد من المحركات والمعدات المستخدمة في عملية الخبز بمخبز سلحب الآلي ما أدى إلى خروجه من الخدمة.

وفي تصريحات لمرسل سانا لفت مدير فرع المخابز بحماة هيثم إسماعيل إلى أن النيران تسببت بأضرار خفيفة في غرفة التخمير الأولى والقشاط والمبرد وعدد من المحركات الصغيرة واللوحات الكهربائية وبيت النار وبالتالي اقتصرت الأضرار على الماديات دون وقوع إصابات بشرية لافتاً إلى أن إنجاز أعمال صيانة الخطوط والمعدات المتضررة ومعاودة إنتاج الخبز تستغرق3 أيام.

وأشار المقدم حسام عباس من ضباط منطقة سلحب  إلى أنه فور الإبلاغ عن نشوب الحريق من قبل دوريات الشرطة الموجودة قرب المخبز تم التوجيه للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بإرسال سيارات الإطفاء التي أخمدت النيران موضحاً أنه تم تنظيم الضبط اللازم ويجري حالياً إحصاء الأضرار الناجمة عن الحريق ومتابعة سير التحقيقات لتحديد أسبابه وملابساته.

وذكر زهير تويم رئيس الوردية في مخبز سلحب  أن النيران ألحقت أضراراً بالرقاقة والقطاعة وخط سير تبريد الرغيف فضلا عن إتلاف أكثر من 5 وجبات عجين وتضرر الجدران بينما أوضح محمد أمون رئيس مجلس مدينة سلحب أنه نتيجة خروج المخبز من الخدمة يجري حالياً السعي لتأمين مادة الخبز للأهالي من المخابز والأفران المجاورة بالتنسيق مع فرع السورية للمخابز ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك

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