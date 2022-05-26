عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

HP تستعد لإطلاق لاب توب جديد بسعر منخفض

شركة HP تستعد لإطلاق
شركة HP تستعد لإطلاق لاب توب جديد بسعر منخفض

أعلنت شركة HP رسميا، عن إطلاق لاب توب ضمن أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها الذي يحمل اسم Pavilion x360 14، و يتميز اللاب توب الجديد بمواصفات رائعة مقابل سعر منخفض يصل إلى 599 دولار  فقط.

وحسب موقع Gizmochina التقني، سيتوفر لاب توب HP Pavilion x360 14 لشرائه من  المستخدمين هذا الصيف، وسيبدأ الإطلاق في الولايات المتحدة على أن يتم بعده الانتشار في الأسواق العالمية في الأيام القادمة.

 

بمواصفات ممتازة.. لينوفو تستعد لإطلاق لاب توب YOGA Air 14c

هونر تستعد لإطلاق لاب توب جديد بمواصفات جبارة

 

شركة HP تستعد لإطلاق لاب توب جديد بسعر منخفض

ويتميز لاب توب Pavilion x360 14  بأنه يعمل بأحدث معالجات شركة Intel من الجيل الثاني عشر 12th Gen Intel Core U كما يحتوي اللاب توب على كاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل، مزودة بتقنية الحد من الضوضاء القائمة على الذكاء الاصطناعي و تستطيع تقنية الذكاء الاصطناعي إغلاق الكمبيوتر المحمول تلقائيًا عند الابتعاد عنه.

جدير بالذكر أنه يوجد بعض الطرازات من لاب توب HP Pavilion x360 14 ستدعم تقنية ال 5g وسيبلغ سعر الطراز الذي يدعم 5G بالتأكيد أغلى من الطراز الأساسي وذلك رغم عدم تحديد السعر النهائي حتى الآن.

و تقدم HP أيضًا طرازا من premium Pavilion Plus 14 الذي يتميز بأنه أنحف طراز من Pavilion و يبلغ سمكه  0.65 بوصة فقط بينما سيتم بيعه بسعر 799 دولار (أي حوالي 14 ألف و 780 جنيه مصري)، ستوفر أحدث طرازات HP Pavilion تحسينات كبيرة عن سابقاتها من الجيل الرابع.  

ومن المتوقع أن تقدم الطرازات الأحدث من أجهزة لاب توب HP Pavilion تحسينات كبيرة عن الأجهزة السابقة التي تدعم تقنية ال 4g بفضل العمل بأحدث معالج من Intel، والميزات الأخرى الأخرى بجانب الأسعار المنخفضة، التي تعطيها دفعة قوية و مكانة جيدة في السوق.

لاب توب شركة HP اللاب توب HP Pavilion x360 14 لاب توب Pavilion x360 14

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

سامسونج تستثمر 356 مليار دولار في إنتاج أشباه المواصلات والذكاء الاصطناعي

شاومي تطلق سماعتها اللاسلكية Redmi Buds 4 Pro بمواصفات رائعة

سامسونج تطلق الإصدار التجريبي من One UI لمالكي Galaxy Watch4

ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme C30 بإمكانات مميزة

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

الأرصاد: درجات الحرارة اليوم أكبر من معدلاتها الطبيعية.. فيديو

حبس خروف 3 سنوات لنطحه سيدة حتى الموت بجنوب السودان

وزارة التجارة السعودية تستدعي 414 مركبة مرسيدس لوجود خلل فنى

رئيس أوكرانيا: نرفض تقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا

الإمارات تحتفظ بالمرتبة الأولى عالميا في نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

فيديو

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ