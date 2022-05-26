أعلنت شركة HP رسميا، عن إطلاق لاب توب ضمن أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها الذي يحمل اسم Pavilion x360 14، و يتميز اللاب توب الجديد بمواصفات رائعة مقابل سعر منخفض يصل إلى 599 دولار فقط.

وحسب موقع Gizmochina التقني، سيتوفر لاب توب HP Pavilion x360 14 لشرائه من المستخدمين هذا الصيف، وسيبدأ الإطلاق في الولايات المتحدة على أن يتم بعده الانتشار في الأسواق العالمية في الأيام القادمة.

شركة HP تستعد لإطلاق لاب توب جديد بسعر منخفض

ويتميز لاب توب Pavilion x360 14 بأنه يعمل بأحدث معالجات شركة Intel من الجيل الثاني عشر 12th Gen Intel Core U كما يحتوي اللاب توب على كاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل، مزودة بتقنية الحد من الضوضاء القائمة على الذكاء الاصطناعي و تستطيع تقنية الذكاء الاصطناعي إغلاق الكمبيوتر المحمول تلقائيًا عند الابتعاد عنه.

جدير بالذكر أنه يوجد بعض الطرازات من لاب توب HP Pavilion x360 14 ستدعم تقنية ال 5g وسيبلغ سعر الطراز الذي يدعم 5G بالتأكيد أغلى من الطراز الأساسي وذلك رغم عدم تحديد السعر النهائي حتى الآن.

و تقدم HP أيضًا طرازا من premium Pavilion Plus 14 الذي يتميز بأنه أنحف طراز من Pavilion و يبلغ سمكه 0.65 بوصة فقط بينما سيتم بيعه بسعر 799 دولار (أي حوالي 14 ألف و 780 جنيه مصري)، ستوفر أحدث طرازات HP Pavilion تحسينات كبيرة عن سابقاتها من الجيل الرابع.

ومن المتوقع أن تقدم الطرازات الأحدث من أجهزة لاب توب HP Pavilion تحسينات كبيرة عن الأجهزة السابقة التي تدعم تقنية ال 4g بفضل العمل بأحدث معالج من Intel، والميزات الأخرى الأخرى بجانب الأسعار المنخفضة، التي تعطيها دفعة قوية و مكانة جيدة في السوق.