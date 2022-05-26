أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت تضيف طريقة سهلة لاستعادة التطبيقات إلى كمبيوتر جديد.. سامسونج تطلق هاتف Galaxy M13 بتصميم رائع وألوان جذابة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يميل معظم الأشخاص عادة إلى اقتناء هواتف آيفون iPhone من آبل، بسبب اعتقادهم أنها واحدة من أكثر الهواتف الذكية التي تتمتع بالأمان والخصوصية، ولكن حقيقة الأمر أن هواتف آيفون هي الأكثر عرضة لخطر الاختراق بواسطة الهاكرز لاسيما عند ترك الهاتف مغلقا.

طريقة تحويل ملفات iso الى exe من أكثر الأشياء التى يبحث عنها العديد من المستخدمين، ويعتبر تنسيق iso هو ملف قابل للنسخ على قرص والذي يمكن إنشاءه من أي ملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وأما ملف exe فهو أحد البرامج التي تقوم بعمل استثنائي في هذه العملية غير قابل للتعديل ويتم إرساله على كنسق غير قابل للتعديل في شكله النهائي، ومن خلال مقالنا التالي سنشرح لك طريقة تحويل ملفات iso الى exe.

كشف تقرير موثوق عن بعض المعلومات التي تتعلق بسعر هاتف Nothing Phone (1) بالإضافة إلى التاريخ الذي سيتم إطلاقه فيه، والذي أقر أنه سيتم إصدار هاتف Nothing Phone (1) في 21 يوليو القادم في أنحاء دول العالم.

شاركت شركة نينتندو Nintendo اليابانية، المطورة لـ ألعاب فيديو المزيد من الأخبار حول مبيعاتها العالمية من الأجهزة والبرامج خلال الأسابيع القليلة الماضية، والآن، كشفت مجموعة NPD عن أفضل 10 ألعاب فيديو تم لعبها في الربع الأول من عام 2022.

أضافت شركة مايكروسوفت Microsoft، ميزة لنظام التشغيل ويندوز 11، والتي من شأنها استعادة التطبيقات إلى متجرها للتطبيقات إلى جهاز كمبيوتر شخصي جديد.

بشكل رائع وألوان جذابة.. شاهد تصميم هاتف Galaxy M13 القادم من سامسونج



تستعد شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد لفئة الشباب بمواصفات خارقة وتصميم رائع في الشاشة والكاميرا، وكشفت بعض الصور عن تصميم الهاتف الجديد.

أعلنت شركة HP رسميا، عن إطلاق لاب توب ضمن أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها الذي يحمل اسم Pavilion x360 14، و يتميز اللاب توب الجديد بمواصفات رائعة مقابل سعر منخفض يصل إلى 599 دولار أمريكي فقط.