مجلس جامعة القاهرة يضع قواعد وشكل الامتحانات الأسبوع المقبل

كشف مصدر مسؤول بجامعة القاهرة ، أنه كان المفترض أن مجلس جامعة القاهرة ينعقد غدا ، لكن تم تأجيله للأسبوع المقبل.

و أكد المصدر خلال تصريح لصدى البلد ، أن مجلس الجامعة خلال الاجتماع الأسبوع المقبل ، يناقش كل ما يخص امتحانات الفصل الدراسى الثانى من حيث طريقة انعقادها أونلاين أو حضوريا ، بالإضافة إلى شكل الاسئلة كما سيتم مناقشة موقف الإجراءات الإحترازية .

على الجانب الأخر ، افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فعاليات احتفالية كلية الدراسات الأفريقية العليا "يوم في حب مصر"، ضمن الاحتفال باليوبيل الماسي للكلية، وبالتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية 25 مايو عام 1963.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن يوم 25 مايو 1963 تاريخ مهم في تاريخ إفريقيا والدول الأفريقية وهو اليوم الذي تحدد مع إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية ومن ثم الإتحاد الإفريقي، كما أنه يوم لدعوة متجددة لقيام أفريقيا على التضامن الذي يمثل سر النجاح والتقدم والنصر والسلام، والتي تمثل جوانب غائبة عن كثير من الكيانات العالمية، مؤكدا أن التضامن والوحدة الحقيقية على الأرض هي أساس القوة والنجاح وأي تقدم سياسي أو اقتصادي أو عسكري.



وأكد الدكتور محمد الخشت، على الاعتزاز بالقارة الأفريقية ووضعها في الاستراتيجية المصرية، وفي مقدمة أولويات اهتمام القيادة السياسية التي تدرك أهمية أفريقيا، موضحا أن احتفالية كلية الدراسات الأفريقية العليا يعكس أهمية أفريقيا بالنسبة لمصر والعالم، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة وأكاديمية ناصر درس فيها نخبة كبيرة من القيادات الأفريقية وعكست دور الدولة الوطنية المصرية منذ ثورة 23 يوليو حتى الآن.



وأشار الدكتور الخشت، إلى أن أفريقيا تواجه العديد من التحديات سواء ما يتعلق بالحرب والاتجار بالبشر والسلاح وغيرها، والتي زادت وساءت بعد جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، مؤكدا أن ذلك يستدعي وضع العديد من التوصيات وتقديمها لصناع القرار وتقديم آليات تساهم في مواجهة هذه التحديات وتحقيق التقدم المنشود.