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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم الخميس

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 26 مايو  2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى البنك المركزي المصرى 18.53جنيه للشراء و 18.65جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  18.58جنيه للشراء و 18.63جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك (العقاري المصري العربي ، الأهلى المتحد)  18.57جنيه للشراء و 18.63جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك (قطر الوطني QNB ، الإسكندرية) 18.56جنيه للشراء و 18.63جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 18.55جنيه للشراء و 18.61جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك كريدى اجريكول نحو 18.55جنيه للشراء و 18.62جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك مصر إيران للتنمية نحو 18.55جنيه للشراء و 18.63جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك (العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ، اتش اس بى سى HSBC،البركة ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،المصرف المتحد،فيصل الإسلامى ) نحو 18.53جنيه للشراء و 18.63جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك التجارى الدولي CIB نحو 18.53جنيه للشراء و 18.59جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك (المشرق،الكويت الوطني ) نحو 18.52جنيه للشراء و 18.62جنيه للبيع.

 

أعلى سعر شراء الدولار


ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.58جنيه للشراء

 

واصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرى خلال اجتماعها الخميس قرار برفع سعر الفائدة علي الودائع والاقتراض 2%  ليصبح سعر الفائدة علي الودائع 11.25%و علي الاقتراض 12.25%  سعر الائتمان والخصم ليصبح11.75%وذلك للمره الثانية علي التوالي .

 

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

 

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري. 

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