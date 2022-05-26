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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

استقرت أسعار الذهب فى مصر  خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 26 مايو 2022 وفقا لموقع gold price today .
 

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 1206جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات الخميس نحو 1105جنيها
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 1055جنيها
 

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 904 جنيهات.
 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14  اليوم الخميس نحو 703جنيهات.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس نحو 603 جنيهات.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 8440جنيها.

وتراجع سعر الذهب عالميا بنسبه 0.72% ليسجل نحو 1851دولار للأوقية
 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو باقي الدول العربية. 

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