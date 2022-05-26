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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

انطلاق المؤتمر السنوى الخامس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي بجامعة عين شمس.. اليوم

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

ينطلق اليوم المؤتمر السنوى الخامس  للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يومى  ٢٦ و ٢٧ مايو القادم ٢٠٢٢وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب بالجامعة، أ.د.طارق يوسف رئيس المؤتمر 
أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس، الدكتور  سيد شلبي رئيس الجمعية المصرية لجهاز الهضمى ،و الدكتور  احمد متولى سكرتير الموتمر.

وأوضح الدكتور طارق يوسف أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس وسكرتير الجمعية المصرية للجهاز الهضمي ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يتيح فرصة لشباب الأطباء والحضور للاستفادة والتفاعل والنقاش مع الأساتذة والسادة أعضاء هيئة التدريس في تخصص الجهاز الهضمي والكبد ، كما يتيح للأطباء المتخصصين في المناظير والعاملين بها التدريب علي حالات المناظير التداخلية في ورشتي العمل علي مدار يومي المؤتمر التشخيصي والعلاجي و التداخلي مثل تركيب انبوبة المعدة،  إزالة نتوءات القولون وأخذ عينات،  ومنظار القنوات المرارية.

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وأضاف يناقش المؤتمر تاثير مختلف الامراض على الجهاز الهضمي والكبد ومنها عدوى الكورونا، كذلك يناقش المشكلة المصرية في الأمراض والعلاج من أجل تطبيق الحل  من خلال  20 جلسة ما بين جلسات نقاشية وعلمية ، لمناقشة مختلف امراض الجهاز الهضمي والكبد في مصر وحلولها والجديد في العلاج والتشخيص ، وورشتي عمل لتدريب وتعليم المناظير التشخيصية والتداخلية لشباب الأطباء  .

جدير بالذكر أن المؤتمر يضم نخبة من أساتذة الجهازالهضمي والكبد علي المستوي المصري والعالمي  لمناقشة الجديد والحلول والعلاج والتشخيص لأمراض الكبد واورام الكبد وفيروسات الكبد والكبد الدهني.
 

وكان قد  نظم اليوم قسم تمريض صحة الأم وحديثى الولادة بكلية التمريض جامعة عين شمس المؤتمر العلمى السنوى له بعنوان "التمريض والرعاية الصحية للمرأة اثناء جائحة كوفيد ١٩ (التحديات والآفاق الحديثة)" ،وذلك تحت رعاية الدكتور . محمود المتيني رئيس الجامعة،و الدكتور . ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،و الدكتورة  سحر موسي عميد الكلية ،و إشراف أ.د. سهام جرجس وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،و الدكتورة . راندا محمد ابراهيم رئيس المؤتمر ورئيس قسم تمريض الأمومة وأمراض النساء ، وتنسيق الدكتورة  آمال فتحي  سكرتير عام المؤتمر ، و الدكتورة . اميرة موسي و الدكتورة  ولاء فتحي مقررى المؤتمر.

اوضحت الكتورة سحر موسى عميد الكلية أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز دور الممارسات القائمة على الدليل فى مجال تمريض الأمومة وأمراض النساء ، بجانب مناقشة استيراتيجيات التعليم الحديثة فى هذا المجال ، وأيضا تحسين مهنة تمريض الأمومة فى ضوء التطور العلمى ، واخيراً مناقشة التحديات التى تواجه التطور العلمى فى المجال .

وأشارت الكتورة سحر موسى إلى أن المؤتمر سيتضمن عدة محاور كتأثير التطور العلمى على تحسين مهنة تمريض صحة الأم وحديثى الولادة اثناء جائحة كورونا ، بالإضافة لمناقشة استراتيجيات التعليم الحديثة فى مجال تمريض صحة الأم وحديثى الولادة اثناء جائحة كورونا ، وتوضيح التحديات  التى تواجه التطور العلمى فى هذا المجال ومناقشة الممارسات القائمة على الدليل فى مجال تمريض صحة الأم  وحديثى اللادة  وطموحات السيدات اثناء جائحة كورونا.

المؤتمر السنوى الخامس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس Jobs Education المؤتمر السنوى الخامس للجمعية المصرية

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