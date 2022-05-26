وليد العطار: منتخب مصر يسافر إلى كوريا الجنوبية 9 يونيو المقبل.. فيديو

كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة عن الترتيبات النهائية بشأن مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة إيهاب جلال الودية أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية في إطار الاستعداد للمشاركة بتصفيات بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار 2023.

قال وليد العطار عبر تصريحات تليفزيونية :

إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني اختار مباراة كوريا الجنوبية الودية بين عدة عروض مع منتخبات قوية، والجانب الكوري مهتم بزيارة الفراعنة الكبار ويتمنون تكرار هذه الزيارة وهذا ما تطرقت إليه زيارة القنصل الكوري للجبلاية أمس الأربعاء.



تابع: منتخب مصر الوطني سوف يخوض مباراة إثيوبيا في مالاوي بتصفيات أمم إفريقيا 2023 يوم 9 يونيو المقبل وسنعود للقاهرة يوم 10 من نفس الشهر على أن يكون الطيران إلى كوريا الجنوبية يوم 11 والمباراة ستكون يوم 14 من الشهر المقبل والعودة إلى القاهرة يوم 15.

أضاف وليد العطار: سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المسئولين فى اتحاد الكرة المصرى وكوريا الجنوبية لتكرار اللقاءات على صعيد المنتخبات بين البلدين مشيرا إلى أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة سيكون متواجدا مع بعثة الفراعنة الكبار فى مباراة كوريا الجنوبية الودية.

واستقبل جمال علام رئيس رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، القنصل العام لسفارة كوريا الجنوبية في مصر تشوي بيونغ سون في حضور اللواء حلمي مشهور عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية فى مقر الجبلاية بالجزيرة ،وتم التطرق خلال الجلسة إلى إنهاء الاتفاقيات الخاصة بودية منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية المقرر لها ١٤ يونيو المقبل .

وتم الإتفاق بين اتحاد الكرة و القنصل العام لسفارة كوريا على عمل توأمة بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة و تبادل الخبرات، وطلب القنصل العام إقامة معسكر لمنتخب بلاده في أكتوبر المقبل بالقاهرة استعدادا لكأس العالم ٢٠٢٢ وهو ما تم الترحيب به من مسئولي اتحاد الكرة .

وفي ختام الجلسة الودية أهدى جمال علام رئيس الجبلاية درع الاتحاد المصري لكرة القدم للقنصل العام لكوريا الجنوبية ، و تبادل الطرفان القميص الخاص بمنتخبي مصر و كوريا الجنوبية .