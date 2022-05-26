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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يسري سامي يحصد ذهبية البطولة الأفريقية للجودو في الجزائر

صدى البلد

توج يسري سامي لاعب المنتخب الوطني للجودو صاحب ال19 عاما، بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات وزن 60 كجم، بالبطولة الأفريقية المقامة حاليا في الجزائر وتستمر حتى يوم 29 مايو الجاري.

وحصد يسري الميدالية الذهبية بعد الفوز على بطل منتخب تونس فريج ضيوبي صاحب ال30 عاما، في المباراة النهائية.

وتضم قائمة "الفراعنة" كل من:

الرجال:
يسري سامي (19 عام) – محمد عبد الموجود (28 عام) – عمر سامي (23 عام) – علي عيد (27 عام) – عبد الرحمن عبد الغني (24 عام) – علي حازم (28 عام) – عمر الرملي (18 عام) – محمد عبده (23 عام).

السيدات:
نورا سالم (20 عام) – تسنيم تامر (18 عام) – لمياء حسن (29 عام) – فاطمة عطية (18 عام) – أفنان ياقوت (20 عام) – فرح علي (19 عام).

ويقود المنتخب خلال مشاركته في البطولة، الأسطورة الأولمبية محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات في اتحاد الجودو، ويعاونه حاتم عبد الآخر ومحمد علي ومحمد محيي وسيد أبو ميدان، ويترأس البعثة اللواء طارق عز الدين.

وكان المنتخب قد شارك مؤخرا في منافسات بطولة كأس أوروبا بالبوسنة وحقق المركز الرابع في الترتيب العام، بـ4 ميداليات مختلفة بواقع ذهبيتين وبرونزيتين.

ويسعى المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية، في ظل عملية التجديد وخفض معدل الأعمار، التي يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة مرزوق علي في التوقيت الحالي.

ويضم المنتخب حاليا 6 لاعبين تحت الـ20 عاما، و4 لاعبين تحت الـ25 عاما.

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