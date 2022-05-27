مصرع وإصابة شخصين بطلقات نارية في مشاجرة بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بطلقات نارية خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية أسمنت التابعة لمركز نقاده جنوب قنا .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نقاده، يفيد وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية أسمنت، نتج عنها مصرع شاب وإصابة آخر بطلقات نارية.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقاده المركزي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، و نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهمين و السلاح المستخدم في المشاجرة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.