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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة شخصين بطلقات نارية في مشاجرة بقنا

صدى البلد

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بطلقات نارية خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية أسمنت التابعة لمركز نقاده جنوب قنا .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نقاده،  يفيد وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية أسمنت، نتج عنها مصرع شاب وإصابة آخر بطلقات نارية.

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقاده المركزي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، و نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.


فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهمين و السلاح المستخدم في المشاجرة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنا نقاده جثة مشاجرة طلقات نارية مشرحة مستشفى نقادة المركزى

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