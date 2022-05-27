وزير دفاع كوريا الجنوبية يأمر الجيش بالرد بصرامة على استفزازات جارتهم الشمالية

أصدر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي يونج سوب، أوامره اليوم الجمعة، لـ كبار الضباط العسكريين الجدد في جيش بلاده بـ الرد "الصارم" على أي استفزازات مباشرة تقوم بها جارتهم الشمالية، ويأتي ذلك وسط التوترات الناجمة عن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن تصريحات وزير الدفاع الجنوبي صدرت خلال مراسم التنصيب المنفصلة لرئيس أركان الجيش الجديد الجنرال، بارك ييونج هوان، ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال، جونج سانج-هوا، ورئيس أركان القوات البحرية، لي يونج هو.

وأضافت أن تنصيب كبار العسكريين الجدد يأتي في الوقت الذي "تسعى فيه سيول إلى تعزيز الرد في أعقاب استفزازات بيونغ يانغ الأخيرة"، حيث أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، الأربعاء الماضي، وسط أنباء عن اقتراب قيامها بتجربة نووية لاحقة.



واعتبر الوزير الكوري الجنوبي أن التجارب الأخيرة تمثل "تهديدا خطيرا" للأمن في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، وأمر القادة الجدد باتخاذ "رد فوري ضد جميع التهديدات".

وتطرق الوزير إلى إطلاق الشمال للصاروخ العابر للقارات هذا الأسبوع واستعداداتها لإجراء تجربة نووية، فقال إن كوريا الشمالية تمثل تهديدا «خطيرا» للأمن في شبه الجزيرة الكورية وخارجها.

وفي الحدث الخاص بتنصيب قائد البحرية الجديد، أمر "لي" أيضًا باتخاذ رد «صارم» ضد أي استفزازات مباشرة بالقرب من خط الحدود الشمالي، وهو الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين. وفي حفل تنصيب "جونغ"، دعا "لي" إلى رد «فوري» ضد «جميع التهديدات الجوية».

وشدد الجنرال "بارك"، الذي تولى قيادة الجيش، على الحاجة إلى تأمين القدرات والاستعداد للقتال والفوز في أي صراع مستقبلي على أساس «التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة».

وتعهد الأدميرال "لي" بتنمية قوات «النخبة» البحرية على أساس التقنيات المتطورة، وقيادة القوات المسلحة «بشفافية وفعالية».

وتعهد الجنرال "جونغ" ببناء «أقوى القوات الجوية» التي يثق بها المواطنون.