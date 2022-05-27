عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع كوريا الجنوبية يأمر الجيش بالرد بصرامة على استفزازات جارتهم الشمالية

وزير دفاع كوريا الجنوبية
وزير دفاع كوريا الجنوبية

أصدر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي يونج سوب، أوامره اليوم الجمعة، لـ كبار الضباط العسكريين الجدد في جيش بلاده بـ الرد "الصارم" على أي استفزازات مباشرة تقوم بها جارتهم الشمالية، ويأتي ذلك وسط التوترات الناجمة عن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن تصريحات وزير الدفاع الجنوبي صدرت خلال مراسم التنصيب المنفصلة لرئيس أركان الجيش الجديد الجنرال، بارك ييونج هوان، ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال، جونج سانج-هوا، ورئيس أركان القوات البحرية، لي يونج هو.

وأضافت أن تنصيب كبار العسكريين الجدد يأتي في الوقت الذي "تسعى فيه سيول إلى تعزيز الرد في أعقاب استفزازات بيونغ يانغ الأخيرة"، حيث أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، الأربعاء الماضي، وسط أنباء عن اقتراب قيامها بتجربة نووية لاحقة.


واعتبر الوزير الكوري الجنوبي أن التجارب الأخيرة تمثل "تهديدا خطيرا" للأمن في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، وأمر القادة الجدد باتخاذ "رد فوري ضد جميع التهديدات".

وتطرق الوزير إلى إطلاق الشمال للصاروخ العابر للقارات هذا الأسبوع واستعداداتها لإجراء تجربة نووية، فقال إن كوريا الشمالية تمثل تهديدا «خطيرا» للأمن في شبه الجزيرة الكورية وخارجها.

وفي الحدث الخاص بتنصيب قائد البحرية الجديد، أمر "لي" أيضًا باتخاذ رد «صارم» ضد أي استفزازات مباشرة بالقرب من خط الحدود الشمالي، وهو الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين. وفي حفل تنصيب "جونغ"، دعا "لي" إلى رد «فوري» ضد «جميع التهديدات الجوية».

وشدد الجنرال "بارك"، الذي تولى قيادة الجيش، على الحاجة إلى تأمين القدرات والاستعداد للقتال والفوز في أي صراع مستقبلي على أساس «التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة».

وتعهد الأدميرال "لي" بتنمية قوات «النخبة» البحرية على أساس التقنيات المتطورة، وقيادة القوات المسلحة «بشفافية وفعالية».

وتعهد الجنرال "جونغ" ببناء «أقوى القوات الجوية» التي يثق بها المواطنون.

كوريا الشمالية وزير الدفاع القوات البحرية كوريا الجنوبية رئيس أركان الجيش الحدود البحرية رئيس أركان القوات الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الليلة بـ 1000 جنيه.. ضبط عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة في الغردقة

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

فرج عامر : 30 ألف مشجع يؤازرون الأهلي أمام الوداد المغربي

موضوعات متعلقة

قناة إسرائيلية: أقمار صناعية تكشف بناء إيران لأكبر سفن الحرس الثوري

بكين: تصريحات وزير الخارجية الأمريكي محاولة عدوانية لتشويه الصين

وزير الخارجية اللبناني: خطة نقل الغاز من مصر تواجه بعض الصعوبات

رئيس الوزراء الإسرائيلي: مسيرة الأعلام ستتم وفق مسارها المحدد ولن تمر بالمسجد الأقصى

الصحة العالمية: جدري القرود ليس شديد العدوى ولا يحتاج للتلقيح الشامل

بوتين : ندرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر والتعامل بالعملات الوطنية

في ظل التوتر مع روسيا.. فنلندا تستضيف قوات بحرية من أمريكا وفرنسا وألمانيا

وصفت بـ البطلة.. قصة طفلة قتلها سفاح تكساس بعدما اتصلت بالشرطة

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا يواصل استعداداته لملاقاة البنك الأهلي بالدوري

التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة فاركو ومصر للمقاصة في الدوري

مصر تدين هجوم مادجوري الإرهابي: نقف جنبا إلى جنب مع بوركينا فاسو

شركة Valve تستجيب للمستخدمين وتعد بإصلاح مشكلات لعبة Team Fortress 2

المفتي من جامعة أكسفورد: الخطاب الديني يجب أن يراعي خصوصية المجتمعات الأخرى

أفضل خبير ريادة أعمال بروسيا: مصر لديها حضارة كبيرة معروفة للعالم كله..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة لـ دنيا عبد العزيز بـ فستان الفرح في يوم زفافها

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

زقازيق سان جيرمان.. هكذا استقبل رواد السوشيال ميديا برج إيفل الشرقية

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ