الغضبان: الانتهاء من أعمال رصف وتخطيط شارع بحري ترعة السلام جنوب بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد ، واصلت أعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية ، ضمن الخطة الموسعة لتطوير الطرق بجميع أحياء بورسعيد .

واعلن محافظ بورسعيد عن الانتهاء من أعمال رصف وتطوير وتخطيط شارع بحري ترعة السلام بمنطقة بحر البقر جنوب بورسعيد، تحت إشراف مديرية النقل والطرق بالمحافظة لتسهيل الحركة إلى قري الجنوب ، و التيسير على المواطنين .

وأكد محافظ بورسعيد أن خطة تطوير الطرق بحى الجنوب تشمل عددا من المناطق وأهمها رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والطرق المؤدية لقرى الجنوب ، ومحور شادر عزام ، والحوض السمكي ، وذلك فى إطار الطفرة التى يشهدها حى الجنوب فى الخدمات المقدمة للمواطنين .