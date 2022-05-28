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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: الانتهاء من أعمال رصف وتخطيط شارع بحري ترعة السلام جنوب بورسعيد

صدى البلد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد ، واصلت أعمال إنشاء وتطوير  المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية ، ضمن الخطة الموسعة لتطوير الطرق بجميع أحياء بورسعيد .

واعلن محافظ بورسعيد عن الانتهاء من أعمال رصف وتطوير وتخطيط شارع بحري ترعة السلام بمنطقة بحر البقر جنوب بورسعيد، تحت إشراف مديرية النقل والطرق بالمحافظة لتسهيل الحركة إلى قري الجنوب ، و التيسير على المواطنين .

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وأكد محافظ بورسعيد أن خطة تطوير الطرق بحى الجنوب تشمل عددا من المناطق وأهمها رصف ورفع كفاءة  الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والطرق المؤدية لقرى الجنوب ، ومحور شادر عزام ، والحوض السمكي ، وذلك فى إطار الطفرة التى يشهدها حى الجنوب فى الخدمات المقدمة للمواطنين .

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