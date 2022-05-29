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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الدبلومات الفنية يتوافدون على المدارس في ثاني أيام الامتحانات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوافد الان  طلاب الدبلومات الفنية 2022 بكافة التخصصات (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية ، على لجان امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 / 2022 الموجودة على مستوى الجمهورية 

يأتي ذلك في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، ويؤدي اليوم الاحد الموافق 29 مايو 2022 طلاب كل تخصص الامتحان في المادة الخاصة بجدول امتحانات تخصصه ، ولكن بشكل عام يؤدي طلاب معظم التخصصات اليوم الامتحان في اللغة الاجنبية.

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مؤسس ائتلاف «نافذة على التعليم» يطالب بإتاحة امتحانات استرشادية لطلاب الثانوية العامة

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وزارة التعليم : امتحانات الدبلومات الفنية مرت بشكل جيد اليوم

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي  2021/2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.  

ويبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وعلى ألا يتجاوز عدد  الطلاب من (14 - 16) طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2022 في جميع محافظات الجمهورية ، بشكل ومستوى يليق بمعلمي مصر 

وكان قد بدأ طلاب الدبلومات الفنية 2022 يوم السبت الماضي، أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022 “العملية والمعملية” في جميع مدارس التعليم الفني الموجود على مستوى الجمهورية.

وشارك في تنفيذ التقييمات النهائية لطلاب البرامج الفنية المبنية وفقًا للجدارات المهنية في الدبلومات الفنية 2022 ، والذين يبلغ عددهم 23000 طالب/طالبة ، بمشاركة أكثر من 1000 من ممثلي القطاع الخاص بمختلف تخصصاتهم وبمشاركة أكثر من 2000 من مقيمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

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