صنع في دمياط..معرض للأثاث بمشاركة 70 عارض خلال شهر يونيو المقبل

محافظة دمياط

تفتتح الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، فى مطلع يونيو المقبل ، المرحلة الثانية من معرض الأثاث " صنع في دمياط " بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينةنصر بمحافظة القاهرة ،وذلك بعد نجاح الانطلاقة الأولى له التى أُقيمت فى مارس الماضى .

هذا ويأتي المعرض على مساحة ٦آلاف متر و بمشاركة ٧٠ عارض من صناع الأثاث بمحافظة دمياط ،، وصرحت " الدكتورة منال عوض " أن المبادرة التى بدأت منذ عام ٢٠١٦ جاءت لتحمل شعار " صنع فى دمياط ".

وذلك لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة، ودعم العاملين بهذا القطاع وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم، مما يساهم فى استعادة مكانة الأثاث الدمياطي الذى اشتهر بجودته وتميزه منذ عقود طويلة بالأسواق المحلية والعربية ، مشيرة إلى أن تلك الخطة تتحقق وبقوة بفضل التعاون المثمر والبناء مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ...

وفى هذا السياق، ، ثمنت " المحافظ" تلك الجهود ، والتى أثمرت عن نجاح مراحل المعرض التى تقام بشكل سنوى، وتحقيق عدد من الأهداف التى تبلورت فى تشجيع الصناعة الوطنية للأثاث بدمياط و زيادة الإنتاجية ، وأشارت إلى أن هذا العام سيشهد انطلاقة للمرحلة الثالثة بمطلع ديسمبر ٢٠٢٢ و الرابعة فى ١١من ذات الشهر ،لتنطلق المرحلة الأخيرة فى ٢١ديسمبر وذلك لمدة عشرة أيام لكل مرحلة.